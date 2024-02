Dan Dymtrow et Jamie Sudhalter rejoignent The Core Entertainment

La société de gestion de talents The Core Entertainment a annoncé l’agrandissement de son équipe avec la nomination de Dan Dymtrow en tant que directeur général et Jamie Sudhalter en tant que directeur principal d’A&R.

«Nous sommes très heureux d’accueillir Dan et Jamie dans notre équipe de The Core Entertainment. Leur enthousiasme, leur expertise et leur passion pour la découverte et le développement des talents correspondent parfaitement à notre vision », partage les cofondateurs Kevin « chef » Zaruk et Simon Tikhman. « Nous savons qu’ils joueront un rôle essentiel dans la conduite de notre entreprise vers l’avenir et nous sommes impatients d’atteindre de nouveaux sommets ensemble. »

Dymtrow apporte plus de 20 ans d’expérience en gestion et en direction. Il a travaillé avec des superstars mondiales, notamment Britney Spears, Avril Lavigne, Aérosmith, Taylor Swift, Noé Cyrus et plus. Dymtrow rejoint l’équipe de The Core Entertainment après avoir occupé le poste de directeur exécutif chez Maverick Management et de responsable de la musique chez Curio. Dans ce nouveau rôle, il sera chargé de superviser toutes les opérations, y compris la gestion des artistes, la création de contenu, les événements en direct et les partenariats.

« Tout au long de ma carrière, guider le développement des artistes a été primordial, et soutenir la prochaine génération de managers est extrêmement important pour moi », partage Dymtrow. « Je suis ravi d’occuper ce rôle de directeur général aux côtés de collègues respectés comme le chef Zaruk et Simon Tikhman. Je suis inspiré par leurs réalisations et impatient de collaborer étroitement avec eux pour faire avancer les objectifs de The Core pour notre équipe et nos artistes.

Avec plus d’une décennie d’expérience, Sudhalter apporte également une richesse de connaissances à l’entreprise. Le diplômé de l’Université Vanderbilt a travaillé sur des projets pour Hailee Steinfeld, AJR, Lyne Lapid et GarçonAvecUke, entre autres. Sudhalter a récemment occupé le poste de directeur principal de l’A&R chez Mercury Records et a signé un artiste britannique Mae Stephens, qui a obtenu une certification RIAA Gold en janvier. Dans son nouveau poste, elle jouera un rôle essentiel dans l’identification de nouveaux talents afin de constituer une liste solide et diversifiée.

« Simon et Chief sont deux des personnes les plus humbles, innovantes et respectées de l’industrie. Je ne pourrais pas leur être plus reconnaissant d’avoir pris ma chance et de m’avoir accueilli à bras ouverts au sein de l’incroyable équipe qu’ils ont formée », partage Sudhalter. « Rejoindre cette équipe et leur équipe dynamique marque une étape importante dans ma carrière, et je suis ravi d’avoir l’opportunité de contribuer à la mission de la compagnie consistant à favoriser la croissance et le développement artistiques.