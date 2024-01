Dan Crenshaw n’est pas fan de la politique d’United Airlines concernant les voyages avec les chiens

Texas Représentant Dan Crenshaw fait part de ses griefs à United Airlines après avoir affirmé que ses employés étaient “complètement déséquilibrés” lorsqu’ils ont saisi son chien et ses biens personnels sans son consentement.

“Ma femme et sa mère ont agi très calmement, elles sont bien plus gentilles que moi”, a déclaré Crenshaw dans la vidéo de 8 minutes publiée sur X samedi. “Si quelqu’un me disait que mon chien ne sait pas voler, je serais très contrarié car il a volé environ 500 fois.”

Le représentant républicain a déclaré que sa femme enregistrait des bagages sur un vol United à l’aéroport intercontinental George Bush de Houston lorsque l’incident a commencé, rapporte CW39 Houston. Elle était avec sa mère, sa fille de 2 mois et le chien de la famille, Joey. Ils se dirigeaient vers DC pour visiter Crenshaw.

Crenshaw continue dans sa vidéo et dit qu’après que sa femme a appris que son chien ne pouvait pas voler, elle a plutôt choisi de voler avec Southwest.

Un membre de l’équipe des relations avec les médias de United a déclaré mardi dans un courrier électronique adressé à USA TODAY que la société avait tenté de travailler avec Crenshaw pour résoudre ses préoccupations à l’amiable. La déclaration non signée indique également que les représentants de la compagnie aérienne ne sont pas d’accord avec la description de l’incident par Crenshaw et que l’employé de United essayait d’assurer la sécurité du chien de Crenshaw.

La vidéo montre un agent de United arrachant peut-être les étiquettes des sacs de la famille, y compris ceux du transporteur, tandis que la femme de Crenshaw regardait d’autres vols sur son téléphone. La femme de Crenshaw a arrêté l’agent.

Crenshaw a déclaré que, bien qu’il ait été informé que les femmes ne s’enregistraient plus, l’agent de United avait tenté de sortir le petit chien de sa cage parce que l’agent voulait « récupérer le chien, le photographier et dénoncer ma femme afin qu’ils ne puissent jamais voler ». encore.”

Politique relative aux animaux de compagnie de United

Selon la compagnie aérienne site webUnited n’autorise les chiens et les chats dans la cabine que lorsque l’espace est disponible.

Il existe également certaines exigences de taille auxquelles le transporteur d’un animal doit répondre.

“Bien qu’il n’y ait aucune limite de poids ou de race pour les animaux de compagnie, ils doivent voyager dans un transporteur à parois rigides ou souples”, indique le site Internet de la compagnie aérienne. “Ce transporteur doit se glisser sous le siège devant vous, sinon vous ne pourrez pas voler avec votre animal.”

Les animaux doivent pouvoir se retourner et se tenir debout dans leur cage de transport. Les seuls animaux autorisés à bord de l’avion sans transporteur sont les animaux d’assistance.

USA TODAY a contacté United pour commenter la situation.