Dan Crenshaw déchire l’hymne de Gwen Berry lors des essais olympiques sur piste

Gwendolyn Berry a déclaré que le jeu de La bannière étoilée après sa troisième place au lancer du marteau lors des essais olympiques d’athlétisme aux États-Unis samedi, c’était comme « une mise en place ».

Le lanceur auparavant franc a ajouté: « J’ai l’impression qu’ils l’ont fait exprès. »

Alors qu’elle se tenait sur le podium et que l’hymne national était joué de manière inattendue, elle s’est détournée du drapeau américain et a placé un T-shirt sur lequel était écrit « Activist Athlete » au-dessus de sa tête.

Un membre du Congrès américain a déclaré que Berry et d’autres athlètes qui emboîtaient le pas à de telles manifestations devraient être expulsés de Team USA.

« Nous n’avons plus besoin d’athlètes militants », a déclaré le représentant Dan Crenshaw (R-Texas) a déclaré lors d’une apparition sur « Fox and Friends » de Fox News Lundi. « Elle devrait être retirée de l’équipe. Le but de l’équipe olympique est de représenter les États-Unis d’Amérique. C’est tout le but. »

Berry a déclaré samedi que ses actions visaient à attirer l’attention sur le racisme systémique et la brutalité policière. Le Comité olympique et paralympique américain a déclaré dans une déclaration à USA TODAY Sports que l’hymne devait être joué à 17h20, heure locale, peu importe qui était sur le podium.

« C’est une chose quand la NBA le fait. OK, nous allons simplement arrêter de regarder », a poursuivi Crenshaw lundi. « Mais maintenant l’équipe olympique ? Et ce sont de multiples cas. Ils devraient être supprimés. Cela devrait être le strict minimum, c’est que vous croyiez dans le pays que vous représentez. »

(Il convient de noter que les notes des séries éliminatoires de la NBA sont en hausse par rapport aux séries éliminatoires de l’année dernière dans la « bulle » Disney.)

Les actions de Berry n’ont violé aucune règle officielle de l’USOPC. L’organisme a informé les athlètes en décembre dernier que les athlètes qui protestent ou manifestent pacifiquement aux Jeux olympiques de Tokyo ne seront pas punis.

« La décision de l’USOPC reconnaît que les athlètes de l’équipe américaine sont un phare d’inspiration et d’unité à l’échelle mondiale, et que leurs voix ont et seront une force pour le bien et le progrès dans notre société », a déclaré Sarah Hirshland, directrice générale de l’USOPC. écrit dans une lettre aux athlètes.

C’était tout un renversement par rapport à la réprimande de l’USOPC en 2019 contre Berry et l’escrimeur Race Imboden pour leurs protestations respectives sur le stand des médailles aux Jeux panaméricains en août. Ils étaient considérés comme étant en « période probatoire » pendant 12 mois.

Mais la nouvelle politique de l’USOPC met l’organisme directement en désaccord avec le Comité international olympique, qui a déclaré en avril qu’il maintiendrait son interdiction de longue date des manifestations à des fins politiques, religieuses ou raciales – également connue sous le nom de règle 50 de la charte olympique.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a été interrogée sur la manifestation de Berry lors de son briefing de lundi et a déclaré que le président Joe Biden respectait le droit de l’olympien de manifester pacifiquement.

« Une partie de cette fierté dans notre pays signifie reconnaître qu’il y a des moments où nous, en tant que pays, n’avons pas été à la hauteur de nos idéaux les plus élevés », a déclaré Psaki. « Et cela signifie respecter le droit des personnes qui leur est accordé dans la Constitution. »

Le jour après avoir décroché une place à Tokyo, Berry a posté une photo d’elle – la main gauche sur la hanche – regardant droit devant elle.

« Arrête de jouer avec moi », a-t-elle écrit sur Twitter.

On s’attend à ce que Berry ait un plan pour manifester pendant les Jeux olympiques.

« » Le sport est un divertissement. Mais mon objectif, ma voix et ma mission sont plus grands que le sport », a déclaré Berry samedi. « Donc, je peux représenter mes communautés et mon peuple, et ceux qui sont morts aux mains de la brutalité policière, ceux qui sont morts ( à cause) de ce racisme systémique – j’ai l’impression que c’est la partie importante. »

Contribution : Tom Schad, USA TODAY ; Presse Associée

Suivez Chris Bumbaca sur Twitter @BOOMbaca.