Dan Campbell répond à Chris Christie le qualifiant de « sans classe »

Dan Campbell est l’un des entraîneurs les plus populaires en Amérique, quel que soit le sport. Mais même Campbell ne peut pas toujours plaire à tout le monde.

Après que Campbell et les Lions aient maintenu le pied sur le métal jusqu’au quatrième quart de la victoire éclatante de Détroit 47-9 lors de la sixième semaine à Dallas, l’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, s’en est pris à Campbell.

Christie est un fan des Cowboys et un ami personnel proche du célèbre propriétaire des Cowboys, Jerry Jones, et il a pris ombrage du fait que Campbell n’ait pas rappelé les chiens plus tôt lors du passage à tabac épique, qui a eu lieu le jour du 82e anniversaire de Jones. Christie a qualifié Campbell de « sans classe ».

Normalement, cela ne serait pas digne d’intérêt, mais Campbell a été interrogé sur l’attaque de Christie lors de sa dernière conférence de presse. Évitant habilement toute absurdité politique, Campbell a répondu comme lui seul pouvait le faire.

« Non, c’est… la seule chose, la dernière fois que quelqu’un m’a traité de sans classe, je buvais du vin dans une bouteille », a déclaré Campbell impassible. « Mais non, tout va bien. Je ne m’en inquiète pas.