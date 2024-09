Dan Campbell fait un carton avec sa deuxième publicité pour Applebee’s

La deuxième publicité de Dan Campbell avec Applebee’s est sortie et elle pourrait être meilleure que la première.

Si vous ne le saviez pas, l’entraîneur-chef des Lions de Détroit est l’un des principaux acteurs des publicités d’Applebee qui seront diffusées pendant la saison 2024 de la NFL. Sa première publicité avec la chaîne nationale de restaurants familiaux a été lancée mercredi, représentant Campbell comme un serveur portant un casque d’entraîneur, avertissant les clients de se couvrir la bouche avant de livrer leur commande.

La deuxième publicité diffusée jeudi durait environ 15 secondes de plus et met Campbell dans l’une de ses positions naturelles.

Dans la nouvelle campagne publicitaire, Campbell joue le rôle de directeur adjoint d’un restaurant Applebee’s et dirige le reste du personnel dans son style habituel. Lions style de coaching.

Campbell explique de manière enjouée ce qu’il apporte au restaurant (« Maintenant que je fais partie de cette équipe, nous allons avoir un niveau de production différent »), y compris une compétition amicale avec le personnel, ce qui l’amène à se fixer comme objectif d’attraper un collègue pour le titre d’employé du mois.

Mercredi, Campbell a déclaré qu’il avait accepté à contrecœur de faire les publicités, avec l’aide de sa femme et de sa fille.

« Écoutez, c’est quelque chose que j’ai hésité à faire », a déclaré Campbell au centre d’entraînement des Lions à Allen Park. « Ma femme et ma fille me disent constamment : « Tu dois le faire. Tu devrais le faire. Fais ceci. Fais cela ». Alors, ils m’ont convaincu de signer avec Applebee’s, et j’ai dit : « D’accord, on le fera ». »

Mais Campbell a apprécié travailler avec l’équipe de production pour produire les deux publicités.

« Je me suis bien amusé avec ce film », a déclaré Campbell. « Le personnel et l’équipe qui ont travaillé avec nous étaient incroyables. Les acteurs étaient géniaux. Je veux dire, ils ont fait de ce film ce qu’il est. »

La première publicité a commencé à être diffusée pendant les pauses publicitaires, apparaissant sur Amazon depuis deux jours depuis sa sortie.

Attendez-vous à voir beaucoup plus de Dan Campbell, le serveur d’Applebee, tout au long de la saison de football.

Jared Ramsey est journaliste sportif pour le Detroit Free Press et couvre les équipes professionnelles de la ville, les deux universités phares de l’État et bien plus encore. Suivez Jared sur X @jared_ramsey22et envoyez-lui un e-mail à [email protected].