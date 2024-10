Dan Campbell a une réponse parfaite aux remarques « pas de classe » de Chris Christie

ALLEN PARK – Dan Campbell a eu une réponse parfaitement conforme à la marque lorsque l’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, l’a qualifié de sans classe après avoir éliminé les Cowboys de Dallas.

Pour ceux qui ne le savent pas, Christie a fait une apparition sur le podcast sportif « Mad Dog » après que les Lions ont frappé les Cowboys, en disant : « C’est Dan Campbell – il n’a aucune classe. Jamais. Même si c’était une vieille nouvelle, Campbell a été interrogé sur ces commentaires lors de sa conférence de presse de lundi après-midi, et sa réponse était trop belle pour être ignorée.

« La seule chose, la dernière fois que quelqu’un m’a traité de sans classe, je buvais du vin à la bouteille », a déclaré Campbell. « D’accord? Alors non, tout va bien. Cela ne m’inquiète pas.

L’entraîneur-chef des Lions a confirmé qu’il buvait du vin rouge dans ce cas, il n’est donc pas surprenant qu’il ait été touché par cette phrase.

Sur une note plus sérieuse, Campbell a développé le processus de réflexion consistant à retirer ou non le pied de l’accélérateur en cas d’éruption. Il a évoqué une expérience antérieure au cours de laquelle il avait levé le pied de l’accélérateur, retiré quelques starters et l’adversaire avait commencé à revenir en force. Les Lions ont progressé de plusieurs scores pendant la majeure partie du match à Dallas, et Campbell a clairement pris cette leçon précédente à cœur, car ils n’ont jamais lâché le gaz contre les Cowboys.

Le jeu dont Campbell parle était de retour en octobre 2015lorsque les Dolphins de Miami sont entrés à la mi-temps avec une avance de 41-0 sur les Texans de Houston. Les Texans ont réduit l’avance à 21 points au début du quatrième quart après une séquence de résurgence, mais les Dolphins ont finalement gagné 44-26.

« Je pense qu’il faut vraiment suivre la sensation du jeu », a déclaré Campbell. « Je sais qu’il faut faire attention, il faut juste être prudent. Je me souviens de l’époque où j’étais intérimaire (entraîneur-chef) à Miami. Et c’était vraiment le deuxième match que j’entraînais. Nous nous sommes levés en grand sur Houston. Nous menions, mec, trois ou quatre scores en début de match. Et je me souviens d’être entré dans le quatrième quart-temps, et nous avions toujours une assez bonne avance et j’ai commencé à retirer les partants et, mec, ils ont commencé à revenir en force.

« Ils ont commencé à revenir et ils ont marqué – quelques touchés et tout d’un coup, vous êtes assis là et ensuite nous avons dû récupérer nos titulaires. Une fois que vous avez relâché le gaz, il est difficile de les faire revenir. aller et accélérer à nouveau. C’est juste un peu un état d’esprit, donc il faut juste être prudent. Si vous devenez trop conservateur trop tôt, les équipes de cette ligue reviendront sur vous, mec.