Dan Bigham remporte le record de l’heure britannique de Sir Bradley Wiggins en Suisse | Actualités du cyclisme

Dan Bigham a remporté le record de l’heure britannique de Sir Bradley Wiggins

Dan Bigham est le nouveau détenteur du record de l’heure britannique après avoir amélioré la marque de Sir Bradley Wiggins en Suisse vendredi.

Bigham a vu sa fiancée Joss Lowden devenir détentrice du record de l’heure mondiale féminine UCI au vélodrome de Grenchen jeudi et, 24 heures plus tard, a pris sa place dans le livre des records nationaux en parcourant 54,273 km en 60 minutes.

C’était 197 m de plus que ce que Wiggins avait réussi lorsqu’il a établi ce qui était alors un record du monde en 2015.

Bigham cherchait à se rapprocher de la marque mondiale de 55,089 km de Victor Campenaerts, établie en 2019, même s’il n’aurait pas pu prendre sa place dans le livre des records.

Le joueur de 29 ans ne fait pas partie du groupe de contrôle de l’Agence mondiale antidopage mandaté par l’UCI en raison des coûts prohibitifs impliqués pour tout coureur qui ne fait pas partie d’une équipe de haut niveau sur route.

Mais une tentative appropriée sur le record de Campenaert pourrait bientôt être envisagée pour Bigham, qui a admis qu’il avait besoin d’un peu plus de puissance et potentiellement du coup de pouce de la conduite en altitude – la marque mondiale du Belge a été établie au Mexique dans un air beaucoup plus mince.

La fiancée de Bigham, Joss Lowden, est devenue jeudi le détenteur du record du monde de l’heure UCI

« Ce n’est pas la fin de la route, c’est un tremplin », a déclaré Bigham, médaillé de bronze pour la Grande-Bretagne sur route aux Championnats du monde de relais mixte dans le Yorkshire en 2019.

« J’espère que cela suscitera l’intérêt et que je trouverai le soutien financier pour battre le record du monde l’année prochaine. Je viens pour vous Campenaerts.

« J’ai besoin de sept ou 10 watts supplémentaires – aller en altitude devrait faire l’affaire, mais nous allons utiliser les chiffres et le découvrir. En théorie, aller en altitude le comprend, mais c’est une bête complexe. »