Dan Biggar sur sa motivation en Afrique du Sud et ses chances de commencer pour les Lions lors du premier test contre les Springboks | Nouvelles du rugby à XV

Dan Biggar pense qu’il est bien dans le mix pour un maillot de test de départ

Dan Biggar est aux commandes du départ des Lions lorsqu’ils affronteront l’Afrique du Sud lors du premier test après sa superbe performance contre le Japon.

Cependant, en plus de recevoir de nombreux applaudissements pour cet affichage, il a également fait la liste de l’ancien arbitre Nigel Owens des cinq meilleurs joueurs les plus difficiles à gérer.

« Pour être honnête, je pensais qu’il allait dire autre chose – ‘difficile’ est un mot gentil à utiliser pour moi, je pense », a plaisanté Biggar.

Biggar est satisfait du « compliment » de Nigel Owens

« Je suis en fait assez déçu d’être juste dans le top cinq – je voulais être au sommet. Mais je dirais que je suis en fait assez content de la part d’une légende comme Nige! »

Biggar cherchera à revendiquer davantage cette revendication mercredi lorsqu’il commencera pour les Lions contre les Sharks – en direct sur Sky Sports Action – et il pense que son travail acharné a porté ses fruits.

Le pivot gallois pense que 90% de ses rivaux sont plus talentueux que lui, mais dit que cela l’aide à être un meilleur joueur.

« Je m’en tiens à cela et je vois cela comme un point positif. Le plus grand compliment que vous puissiez me faire, c’est que je travaille mes chaussettes et que je fais beaucoup de choses qui nécessitent peut-être beaucoup de travail acharné. C’est dans mon ADN, » il a dit.

C’est la deuxième fois que Biggar découvre les Lions après avoir fait partie de la tournée en Nouvelle-Zélande il y a quatre ans. Cependant, il sent qu’il est dans une bien meilleure position maintenant et bien dans le mix pour être leur premier choix n ° 10.

Il a ajouté: « Il y a quatre ans, j’avais un peu l’impression d’être à la périphérie des choses, j’étais contre Owen (Farrell) et Johnny (Sexton) qui étaient alors au sommet de leurs pouvoirs. Je me suis résigné à jouer bien mais étant un peu à la périphérie. Maintenant, j’ai vraiment l’impression d’être dans le mix. «

Avec Farrell et Finn Russell également candidats pour cette tournée, Biggar explique qu’il existe des similitudes entre lui et Farrell, alors qu’il y a beaucoup de travail acharné derrière les manières non-conformistes de Russell.

« Finn est un personnage beaucoup plus détendu, mais il passe beaucoup de temps sur son ordinateur portable à regarder l’adversaire et son propre jeu. Les gens qui pensent qu’il vient juste d’arriver un samedi et de faire quelques tours et astuces sont injustes envers lui , il met beaucoup de greffes dures », a déclaré Biggar.

Finn Russell n’est pas que des films et des astuces, dit Biggar

« Owen et moi-même sommes des personnages très similaires et nous voyons le jeu assez similaire. »

Biggar a récemment perdu sa mère et a déclaré que son souvenir, ainsi que la pensée de sa femme et de son jeune fils, seraient la motivation qui le pousserait en Afrique du Sud.

« Quand vous devenez papa, votre état d’esprit change. Être loin d’eux pendant longtemps est difficile, donc revenir avec une victoire en série Test serait une chose énorme – cela en vaudrait vraiment la peine », a ajouté Biggar.

Biggar avec son fils lors de la Coupe du monde 2019 au Japon

« Ma mère est décédée il y a quelques semaines et elle a eu une énorme influence sur moi, donc ce serait une chose énorme.

« La meilleure chose pour moi, c’est de pouvoir m’entraîner et jouer car cela vous oblige à vous changer les idées

« Cela a été quelques mois très difficiles, mais je sais qu’elle aurait voulu que je sois ici et cela aurait été vraiment spécial pour elle de regarder.

« Le faire pour elle serait le monde. »