Dan Biggar quittera Northampton Saints à la fin de la saison | Actualités du rugby à XV

Dan Biggar restera avec les Saints pendant les huit derniers mois de son contrat alors qu’ils tentent d’obtenir la Gallagher Premiership

Les Northampton Saints ont confirmé que Dan Biggar quitterait le club à la fin de la saison 2022/23.

Le demi-mouche de 32 ans a commencé les 68 matchs des Saints avec lesquels il a été impliqué, marquant un total de 605 points jusqu’à présent après avoir rejoint le club des Ospreys avant la campagne 2018/19.

Le directeur du rugby des Northampton Saints, Phil Dowson, a expliqué qu’une réduction du plafond salarial était l’un des facteurs ayant contribué au départ de Biggar du club alors qu’ils cherchaient à maintenir un “plan à plus long terme” pour l’équipe.

“La qualité de Dan en tant que joueur est évidente; c’est un Lion britannique et irlandais, un international gallois à 100 sélections, un leader qui se soucie de l’équipe”, a déclaré Dowson.

“Il aime la pression et il aime la compétition.

“Son attitude est également exemplaire. Nous avons pu le voir dès son arrivée et sa victoire au Blakiston Challenge – un événement qu’il aurait facilement pu sauter ou côtoyer en tant que joueur senior – mais il s’est poussé aussi fort qu’il le pouvait, ce qui en dit long sur son personnage.

“Quand il est arrivé aux Saints en 2018, nous étions un club en transition et on attendait beaucoup de lui.

“Il a joué un rôle majeur dans la reconstruction de l’équipe. Nous sommes maintenant à un point où nous pensons que nous devrions être en compétition du côté commercial des grandes compétitions, avec un certain nombre de leaders au sein de l’équipe qui venaient juste de passer quand Dan est arrivé.

“Des gens comme Lewis Ludlam, George Furbank, Alex Mitchell, Alex Coles et Fraser Dingwall ont tous été capitaines de l’équipe ces derniers temps et sont maintenant des leaders très importants pour nous, mais ils se sont tous appuyés et ont appris de Biggs – qui est de première classe. à l’entraînement et généreux de son temps. Ainsi, lorsque nous réussirons et remporterons un trophée majeur, les empreintes digitales de Dan seront partout.

“Il a été bien documenté que pour cette saison et la prochaine, le plafond salarial des clubs de Premiership est inférieur à ce qu’il était auparavant.

“Il y a aussi une réduction du nombre de joueurs de renom de deux à un, ce qui présente un défi supplémentaire dans la construction d’une équipe équilibrée et compétitive.

“Nous devons commencer à mettre en place un plan à plus long terme pour l’équipe, donc ce sont tous des facteurs que nous avons pris en compte pour prendre cette décision.

“Dan est un homme bon et il ne manquera pas d’offres pour la saison prochaine et au-delà. Nous lui souhaitons, ainsi qu’à sa famille, le meilleur pour l’opportunité qu’il choisira de saisir.”

Pendant son séjour à Saints, Biggar a obtenu sa 100e sélection au Pays de Galles lors des Six Nations 2022 après avoir été nommé capitaine de son pays pour la première fois au début de la nouvelle année.

Biggar a encore huit mois en tant que Saint et dit qu’il est fermement concentré sur l’aide à Northampton pour remporter le titre de Gallagher Premiership qui leur a jusqu’à présent échappé pendant son séjour au club.

Biggar a déclaré: “J’ai adoré mon séjour à Northampton Saints, un club de rugby traditionnel qui regorge de gens formidables de haut en bas. Ce fut un privilège de porter le maillot noir, vert et or.

“J’aurais aimé pouvoir jouer plus pour le club – j’ai raté quelques matchs ces dernières années en raison de mes engagements internationaux, mais il n’y a pas de meilleur endroit pour jouer au rugby que Franklin’s Gardens devant un groupe incroyable de supporters. .

“J’ai noué de nouvelles amitiés qui dureront pour toujours, et ce fut un plaisir de voir la jeune génération de gars de l’Académie mûrir et devenir des pros seniors de la première équipe.

“Il y a trop de gens brillants ici pour les mentionner, mais j’espère que nous pourrons tous terminer la saison de façon spectaculaire comme nous l’avons fait l’année dernière, et faire quelques pas de plus !

“Un merci spécial doit aller à Boydy [Chris Boyd]. Je ne le remercierai jamais assez pour la façon dont il m’a traité et m’a donné tant d’opportunités de représenter ce club.

“Les saints seront toujours très spéciaux pour moi – et cela inclut les magnifiques supporters du club, qui m’ont accueilli et soutenu de tout cœur à travers les hauts et les bas. Cela a vraiment été un privilège de jouer pour votre club.

“Northampton sera le premier résultat que j’attends un samedi après-midi pour aller de l’avant ! J’espère qu’à l’avenir je pourrai revenir, voir beaucoup de visages familiers et profiter des Gardens autant en tant que fan qu’en tant que joueur. Merci pour tout.”