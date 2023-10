Dan Biggar : l’ouvreur du Pays de Galles est prêt pour le quart de finale de la Coupe du monde de rugby contre l’Argentine | Actualités du rugby à XV

Dan Biggar a été contraint de sortir blessé lors de la victoire du Pays de Galles contre l’Australie.

Dan Biggar sera apte à participer au quart de finale de la Coupe du monde de rugby du Pays de Galles contre l’Argentine samedi.

L’ouvreur est sorti après seulement 12 minutes de la victoire record 40-6 contre l’Australie lors d’une marche sans défaite dans la poule C, souffrant d’une élongation des muscles pectoraux.

Biggar était un remplaçant inutilisé pour le match contre la Géorgie le week-end dernier, après avoir été précipité sur le banc lorsque Sam Costelow a été convoqué pour commencer à la place d’un Gareth Anscombe blessé.

Mais lorsqu’on lui a demandé si le joueur de 33 ans était apte à affronter les Pumas à Marseille, l’entraîneur adjoint du Pays de Galles, Jonathan Thomas, a répondu : « Oui ».

Il y a également des nouvelles encourageantes concernant Anscombe et l’arrière latéral Liam Williams.

Anscombe s’est retiré 45 minutes avant le coup d’envoi contre la Géorgie en raison d’un problème à l’aine, tandis que Williams était avec des béquilles après avoir reçu un coup au genou.

Ces problèmes sont survenus en plus du fait que le n°8 Taulupe Faletau s’est cassé le bras et a été exclu du reste du tournoi.

« À ce stade, tout semble positif », a déclaré Thomas à propos d’Anscombe et Williams. « Chaque jour, la situation évoluera. Ce n’est probablement pas aussi grave qu’on le craignait au départ.

« Le truc avec les béquilles, c’était pour essayer de soulager toute pression. Cela ne veut pas dire qu’il [Williams] a fait quelque chose de grave. Il faisait du jogging aujourd’hui avec les médecins.

« Je l’ai vu [Anscombe] faire du jogging sur le terrain, avec Liam aujourd’hui. Les premières 48 heures après avoir reçu un coup sont très importantes pour son évaluation. Avec Liam et Gareth, c’est plutôt positif.

« Je ne m’engage pas à dire qu’ils seront définitivement disponibles. C’est une chose en cours. Ils couraient tous les deux aujourd’hui avec les médecins, et ils essaieront de progresser chaque jour. »

Gareth Anscombe progresse bien dans sa convalescence

L’entraîneur-chef du Pays de Galles, Warren Gatland, doit nommer sa formation de départ jeudi, Aaron Wainwright devant quitter le flanc aveugle pour remplacer Faletau.

Cela pourrait alors signifier que le capitaine Jac Morgan porterait le maillot numéro six et que Tommy Reffell débuterait en ouverture, bien que Dan Lydiate et Christ Tshiunza pourraient également être des options en dernière ligne.

« Il y avait définitivement un petit nuage autour de la victoire [against Georgia] à cause de ce qui est arrivé à Taulupe », a déclaré Thomas.

« Nous sommes ensemble depuis longtemps en tant que groupe, et vous construisez des relations et vous devenez un peu comme une famille. Quand l’un de vos frères doit partir, c’est dur.

La Coupe du monde de Taulupe Faletau s’est terminée par une fracture du bras

« C’est comme ça. Vous devez y faire face et vous devez passer à autre chose. C’est le sport et sa dure réalité. »

Le Pays de Galles affrontera l’Argentine pour la première fois dans un match de Coupe du monde depuis 1999, et ils partiront favoris après avoir récolté 19 points sur 20 possibles dans leur groupe.

L’Argentine, en revanche, a perdu contre l’Angleterre, réduite à 14, et n’a pas été convaincante contre les Samoa, avant de décrocher sa qualification en battant le Japon.

« Pour nous, en tant que collectif, notre objectif depuis le premier jour a été d’arriver au rugby à élimination directe », a déclaré Thomas. « Nous y sommes parvenus, mais nous ne nous contentons pas d’atteindre les quarts de finale.

« Quand vous arrivez à ce stade, n’importe quelle équipe à son époque peut battre n’importe qui. Il y a des équipes et des joueurs de qualité dans les huit derniers.

« Je pensais qu’ils [Argentina] avait l’air plus cohérent lors de son dernier match contre le Japon en termes d’attaque.

« Si vous gagnez votre premier match dans les Six Nations, l’élan est énorme, et c’est la même chose avec la Coupe du Monde. À ce stade, chaque équipe se sentira en confiance et aura le sentiment d’avoir l’élan de son côté. »