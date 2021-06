Dan Biggar: le demi d’ouverture des Northampton Saints disponible pour le choc de Bath, soulageant les problèmes de forme physique des Lions britanniques et irlandais | Nouvelles du rugby à XV

Dan Biggar est disponible pour jouer contre Bath ce week-end

Dan Biggar est disponible pour le dernier match de la saison de Northampton, apaisant les inquiétudes quant à sa forme physique pour la tournée des Lions britanniques et irlandais en Afrique du Sud.

Biggar a été retiré dans la seconde moitié de la défaite dimanche de Gallagher Premiership contre Exeter après avoir subi une blessure à la poitrine, mais le demi d’ouverture du Pays de Galles n’a eu aucun effet négatif avant l’affrontement de samedi avec Bath.

« Dan avait juste un peu mal », a déclaré le patron des Saints, Chris Boyd. « Il est disponible pour la sélection ce week-end. C’était autant par précaution qu’autre chose. »

Également disponible pour Northampton, le Lion Courtney Lawes de Biggar, qui a fait un retour réussi après la blessure à la poitrine qu’il a subie en janvier.

Biggar a reçu des soins médicaux avant de quitter le terrain avec une blessure dimanche

Lawes, commençant au côté du flanker, a été superbe contre les Wasps et Exeter et Boyd insiste sur le fait que l’attaquant polyvalent des cinq arrières sera un atout précieux pour Warren Gatland en Afrique du Sud.

« Courtney m’a dit après Exeter qu’il n’était pas très satisfait de son jeu, qu’il n’était pas dans le rythme et qu’il était rouillé », a déclaré Boyd.

« Si c’est hors du rythme et rouillé, alors il sera plutôt bon au moment où il chargera en Afrique du Sud. Courtney est un athlète de classe mondiale et un joueur de rugby de classe mondiale.

« J’ai eu la chance d’entraîner des joueurs de classe mondiale et l’une des choses qui les distinguent est qu’en général, ils reviennent et n’ont pas beaucoup de rouille.

« On pourrait dire qu’il pourrait occuper plus de postes que six et deuxième rangée parce qu’ils n’ont pas les meilleurs joueurs en Afrique du Sud.

« Courtney n’est pas grand par six, sept ou huit standards en Afrique du Sud, il peut donc jouer de l’autre côté de la rangée arrière et ensuite se verrouiller quand il en a besoin. »