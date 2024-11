Dan Benson, ancien élève des Wizards of Waverly Place, riposte à David Henrie après une ombre apparente

La star de Disney devenue créateur d’OnlyFans critique son ancien coéquipier après avoir apparemment jeté de l’ombre sur sa carrière de divertissement pour adultes et l’avoir bloqué sur les réseaux sociaux.

« David Henrie peut me sucer la bite. Je le paierai plus que ce qu’ils m’ont payé pour Wizards, je vous le promets », a-t-il écrit.

« J’ai rapidement appris que mes photos et vidéos de nu étaient partout sur le Web », avait déclaré Benson à l’époque, qualifiant cela d' »expérience assez traumatisante » pour lui. Bien qu’il ait d’abord essayé de débarrasser Internet de ses images, « c’était une tâche assez difficile » – et les images lui ont presque coûté son travail à un moment donné après qu’il ait « en quelque sorte pris sa retraite du métier d’acteur ».

« Finalement, j’ai décidé d’arrêter de lutter contre cela et d’aller dans l’autre sens et de m’y pencher complètement et de créer une page et au lieu de laisser les gens vendre ma vie privée, ma — vous voyez ce que je veux dire », a-t-il poursuivi.