Dan Azeez veut que Joshua Buatsi se batte dans les 12 prochains mois | Nouvelles de boxe

La division des mi-lourds pourrait prendre feu dans les mois à venir.

Dan Azeez a remporté le titre britannique avec style l’année dernière lorsqu’il a arrêté Hosea Burton et l’a défendu avec une solide performance contre Shakan Pitters le mois dernier.

Azeez a l’intention d’affronter le meilleur de la passionnante division des poids légers et lourds au Royaume-Uni. Il vise un derby local avec son compatriote londonien Joshua Buatsi au cours de la prochaine année.

“Dan a quelque chose que je pense que personne d’autre n’a dans la division des poids légers avec son style”, a déclaré le promoteur Ben Shalom. Sports du ciel. “Il est un excellent ajout à une division incroyable.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Dan Azeez s’exprimant après sa dernière victoire



“Il aimerait combattre Joshua Buatsi dans les 12 prochains mois. Rocky Fielding, Callum Johnson, Lyndon Arthur, l’un d’entre eux sera son prochain adversaire.”

Ben Shalom de BOXXER pense qu’Azeez est une menace pour quiconque dans la catégorie de poids, en particulier après avoir passé des semaines à combattre Artur Beterbiev, le champion unifié des poids légers et lourds qui est considéré comme le meilleur combattant du monde dans cette division par le Transnational Boxing Rankings, un système de notation neutre.

“La bonne chose au départ avec Dan, c’est que les gens le sous-estimaient et donc les gens le combattaient. Je pense que maintenant les gens ont vu maintenant, sa performance contre Shakan Pitters, qui aurait dû être un combat extrêmement difficile, s’est avérée assez confortable pour lui, je senti », a déclaré Shalom.

Image:

Azeez mène le combat contre Pitters (Photo : Lawrence Lustig/BOXXER)





“C’est un sérieux problème dans la division des poids légers et lourds. Il est sorti avec Beterbiev et est évidemment maintenant avec Buddy [McGirt, who has joined Brian O’Shaughnessy as one of his trainers]je ne vois pas de défi qu’il ne relèvera pas.

“Nous aimerions le combat de Lyndon Arthur ensuite, cependant, nous avons l’impression que Lyndon ne veut peut-être pas ce combat ensuite, ou du moins ne veut pas le prendre maintenant et c’est un énorme compliment à Dan Azeez. Je pense Il y a 12 mois, Lyndon serait entré dans ce combat sans problème.

“[Dan] veut les grands soirs, il veut les Rocky Fieldings, il veut les Callum Johnsons, nous pensons que Yarde et Buatsi pourraient être un peu hors de portée pour nous de faire tout de suite mais c’est de cela dont nous parlons maintenant.