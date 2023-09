Avant que Chris Eubank Jr ne combatte Liam Smith samedi soir, Joshua Buatsi et Dan Azeez se sont affrontés sur le ring à Manchester.

C’est la dernière fois qu’ils franchiront les cordes ensemble avant de se battre à l’O2 Arena de Londres le mois prochain, en direct sur Sports aériens.

Ils croisèrent les yeux dans un regard fixe qu’aucun des deux ne voulait briser.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Dan Azeez dit qu’il va encore une fois prouver à ses sceptiques qu’ils ont tort lors de son combat contre Joshua Buatsi le 21 octobre



« J’attends cela de sa part, il ne voudrait pas briser le regard et moi non plus », a déclaré Azeez au Orteil à Orteil podcast.

Buatsi n’avait « aucun doute » sur sa victoire. « Plus d’amitié. C’est l’heure du combat », a-t-il déclaré.

Azeez savait qu’il le pensait vraiment. « Je pouvais aussi le voir dans ses yeux », a-t-il déclaré. « L’amitié est définitivement terminée maintenant et nous sommes prêts à faire du rock and roll. »

Buatsi avait pointé le centre du ring, exigeant qu’Azeez l’y rencontre, de front dans leur combat.

« Il n’y a pas de tactique à dévoiler. Tout le monde sait comment je me bats, il sait comment je me bats, les fans savent comment je me bats. J’apporte de la chaleur », a déclaré Azeez.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Joshua Buatsi dit que bien qu’il soit ami avec Dan Azeez, les émotions seront mises de côté pour leur combat du 21 octobre



« Ce n’est donc pas un appel, je l’ai combattu tellement de fois donc il n’y a pas vraiment grand-chose à révéler. Je me bats comme je me bats. C’est ce qu’il s’attend et c’est ce qu’il va obtenir. »

Un autre mi-lourd londonien, Anthony Yarde, considéré comme un futur rival potentiel de Buatsi, a suggéré qu’Azeez remporterait leur affrontement du 21 octobre.

« J’ai déjà affronté Yarde, je suis sûr qu’il a une idée de ce que je suis et nous nous entraînions ensemble chez Peacock. [gym] donc il sait à quel point je travaille et m’entraîne dur, c’est probablement pour cela qu’il m’a conseillé de gagner », a déclaré Azeez.

« Mais les opinions sont des opinions. Tout le monde en a une. Il s’agit d’être à la hauteur le soir même. »

Un combat qui devait avoir lieu

L’entraîneur et expert de boxe Gary Logan estime que, même si Buatsi et Azeez étaient auparavant amis et partenaires d’entraînement, ils étaient sur une trajectoire de collision inévitable.

« J’aimerais à moitié que ce combat n’ait pas lieu parce que ce sont deux hommes que j’aime absolument en tant que personnages, en tant que personnes, des hommes de substance », a déclaré Logan.

« Mais cela doit arriver parce qu’ils sont sans doute au milieu de la meilleure époque des mi-lourds dont je me souvienne en Grande-Bretagne depuis très, très longtemps. Ce combat doit avoir lieu. »