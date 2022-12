Dan Azeez : Rocky Fielding a eu plus de victoires à élimination directe que j’ai eu de combats ! C’est mon test le plus difficile à ce jour | Nouvelles de boxe

Dan Azeez se bat avec détermination. À quelques jours de la défense de son titre britannique contre Rocky Fielding, il travaille sa routine d’entraînement dans son gymnase du sud de Londres.

Il saute, frappe des sacs lourds, parcourt différentes combinaisons sur les pads alors que Buddy McGirt lui aboie des instructions avant qu’Azeez ne termine enfin avec une séance de shadowboxing.

Samedi, il défend le championnat britannique des poids légers et cherche à ajouter le titre vacant du Commonwealth à sa collection, en direct sur Sports du ciel. C’est un combat qu’il est déterminé à gagner.

“Ce titre britannique signifie beaucoup pour moi”, a-t-il déclaré Sports du ciel. “Je descends au supermarché, ils ne m’appellent même pas Dan, c’est ‘Le champion britannique’.

“C’est ce que je pense. Ma communauté, mon peuple, ils sont derrière moi, ils m’encouragent, ils sont fiers de moi.

“Donc, cela signifie beaucoup pour moi. Le gagner. Comment j’en suis arrivé à le gagner, qui je me suis battu pour le gagner, sur la plate-forme, juste ce que j’ai dû traverser pour le gagner – ce titre en particulier signifie beaucoup pour moi .

“Même si je gagne un titre mondial à l’avenir, si Dieu le veut, le titre britannique restera probablement mon préféré.”

Une fois sa séance terminée, il quitte une extrémité du gymnase pour être pris en charge par une classe amateur, qui bat des sacs et des serviettes avec enthousiasme.

“C’est bondé ici, les enfants travaillent. C’est inspirant pour moi. Cela m’inspire à vouloir continuer à pousser. Il suffit de ne laisser personne tomber. Ne pas me laisser tomber, ne pas laisser tomber les gens qui me regardent, ne pas laisser mes entraîneurs vers le bas », a déclaré Azeez.

“C’est un bon moyen d’attirer les enfants de la rue. Nous avons une forte augmentation des crimes au couteau. Plus nous pouvons retirer d’enfants de la rue, plus nous sauvons potentiellement de vies. C’est donc bien. Beaucoup de ces Les enfants qui sont dans la rue sont tellement talentueux mais ils ne savent pas où mettre leur énergie. C’est donc toujours une bonne solution.

Dix-sept combats dans sa carrière professionnelle, Azeez a remporté les ceintures britannique, anglaise et sud. Mais il pense que Fielding sera sa compétition la plus difficile à ce jour.

“Il a plus de KO que j’ai eu de combats”, a-t-il déclaré, “je dois en être conscient. Mais je crois que je peux aussi frapper.

“Il n’a été battu que par l’élite – pas seulement les bons combattants, l’élite – les combattants de Callum Smith et Canelo (Alvarez), qui est livre pour livre le numéro un en ce moment. Je dois lui donner mon respect.

“Mais je me respecte aussi. Je suis le champion britannique, le champion en titre et il est le challenger. Je m’attends donc à un bon combat et à mon test le plus difficile à ce jour.

“Je pense qu’il vient montrer à tout le monde: regardez, ce” travail à la mode “n’est pas à mon niveau”, a ajouté Azeez. “Je suis là pour montrer que je ne suis pas votre boulot typique. C’est aussi simple que ça.”

Une performance impressionnante et une bonne victoire pourraient conduire Azeez à un concours de niveau mondial l’année prochaine.

“Pour l’instant, j’ai ‘Rocky de Stocky’ en tête. Ce nom en lui-même semble effrayant”, a déclaré Azeez lorsqu’il s’agit de combattre le vrai Rocky.

“Je dois être Creed dès le premier combat. Le Creed qui l’a gâché! Je dois être le Creed du sud de Londres.

“Certaines personnes disent que je suis toujours au niveau britannique ou au niveau européen, certaines personnes disent que je pourrais probablement être au niveau mondial”, a-t-il poursuivi. « Performance par performance, nous verrons comment les choses se passent.

“Tout ce que je sais, c’est que j’ai réalisé une bonne performance, je gagne, je défends le titre britannique, j’ajoute le Commonwealth à mon CV, je fais définitivement un autre pas en avant. Que vous appeliez cela le niveau européen, mondial, je suis définitivement aller dans la bonne direction, c’est tout ce que je peux dire.”

Cela dépendra bien sûr de la victoire.

“Il n’y a pas d’autre option”, a déclaré Azeez. “Chaque combat, je mets tout en jeu.

“Au moins comme ça je peux dire, écoute, je n’ai pas de regrets. S’il me bat, je peux dire que le meilleur homme a gagné. Tant que je mets tout en jeu, je ne vois rien d’autre qu’un gagner.”

Regardez Azeez contre Fielding sur l’undercard Chris Billam-Smith en direct sur Sky Sports Mix à partir de 19h et Sky Sports Main Event à partir de 19h30 le samedi 17 décembre