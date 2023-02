Dan Azeez explique pourquoi le champion unifié Artur Beterbiev est si difficile à battre | Confirme que le combat pour le titre européen est le prochain | Nouvelles de boxe

Dan Azeez, le champion britannique et des mi-lourds du Commonwealth, savoure l’excitation que génère sa catégorie de poids.

Azeez est un ancien partenaire d’entraînement d’Artur Beterbiev et, depuis son camp d’entraînement en Floride, a été un observateur intéressé de la bataille passionnante du champion unifié avec Anthony Yarde le week-end dernier.

“C’était du pied à la tête, plein d’action, je pense que Yarde peut vraiment garder la tête haute”, a déclaré Azeez au Toe2Toe podcast. “C’était un très bon combat.

Faits saillants de la victoire de Dan Azeez sur Rocky Fielding alors qu’il remporte la ceinture du Commonwealth pour en ajouter une autre à sa collection grandissante



“Lorsque [Yarde] a décroché de bons coups, il n’a pas essayé de simplement lui sauter dessus. Il a appuyé au bon moment. Il a essayé de lever le pied de l’accélérateur aux moments où il en avait besoin”, a poursuivi Azeez.

“Il vient de se faire battre par le meilleur gars.”

De sparring Beterbiev, Azeez sait de première main ce qui le rend si efficace.

“Les renversements et la carrosserie, ces petites choses, il y a de petites petites choses que Beterbiev fait. Je ne pense pas que beaucoup de gens lui attribuent son QI de boxe réel parce qu’évidemment, il a éliminé tout le monde”, a-t-il déclaré.

“Il a un esprit très intelligent là-dedans.

“En combat aussi, vous lui lancez un tir et vous le manquez d’un pouce, il a un très bon jeu de jambes”, a ajouté Azeez. “Il peut donner l’impression qu’il a les pieds plats, mais il a en fait un bon jeu de jambes et il sait comment se déplacer sur le ring.

Azeez cherche à passer au niveau européen ensuite (Photo : Jamie McPhilimey/BOXXER)





“C’est ce pouvoir de frappe, ça vous rend nerveux et vous fait dépenser plus d’énergie que vous ne le souhaitez parce que vous savez que si je suis trop près, je pourrais être tagué. Si je fais une erreur, je pourrais être tagué. Alors tu ‘ pense beaucoup plus que tu ne le veux, donc c’est dur.

“Comme vous le voyez quand vous le regardez, quand il lance ses tirs, il n’a pas l’air d’en mettre trop. C’est trompeur mais il y a de la puissance derrière.”

Azeez s’attend à combattre Thomas Faure pour le titre européen ensuite. “Il devrait simplement essayer de confirmer une date et un lieu, cela devrait être la prochaine étape”, a-t-il déclaré.

Son compatriote du sud de Londres Joshua Buatsi, très bien classé avec la WBA comme Azeez, pourrait être un futur adversaire.

Azeez a déjà combattu Beterbiev, le meilleur combattant de la division en ce moment





“Quiconque est dans votre division, si vous êtes à peu près le même [weight] cela pourrait arriver », a déclaré Azeez. « N’importe qui dans la division est une cible possible.

“Je suis partant pour de bons combats, je suis partant pour des combats divertissants. Alors attendons de voir.”

Il est convaincu qu’il aurait battu Buatsi. “Je ne serais pas dans ce jeu ou ne m’entraînerais pas aussi dur que moi, pour faire ce que je fais et pour réaliser ce que je veux réaliser si je ne le croyais pas”, a-t-il déclaré. “On peut tous se retrouver.

“Je suis sûr que vous paieriez pour voir nos espars. Ils sont très intéressants, divertissants, excitants.”