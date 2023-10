Dan Azeez dit qu’il veut toujours combattre son compatriote britannique Joshua Buatsi avant Noël | Nouvelles de boxe

Dan Azeez dit qu’il veut toujours combattre son compatriote britannique Joshua Buatsi avant Noël, le Londonien invaincu étant catégorique sur le fait qu’il n’a pas simulé une blessure avant la confrontation des poids mi-lourds, qui devait avoir lieu ce samedi.

Azeez a été exclu de la confrontation des mi-lourds de ce week-end contre son compatriote britannique Buatsi en raison d’un problème de dos.

Les combattants étaient prêts à mettre leur amitié de côté à l’O2 Arena samedi soir, avec la promesse d’une chance au titre mondial en attendant le vainqueur.

C’est de la compétition, des sales tours. Les gens qui me connaissent savent que je ne ferais pas ça. Je suis un homme intègre et le sport compte beaucoup pour moi.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Andy Scott de Sky Sports confirme qu’une blessure au dos a forcé Dan Azeez à se retirer de son affrontement crucial chez les mi-lourds à l’O2 samedi soir



Mais Azeez s’est blessé lors de sa dernière séance d’entraînement et a dû se retirer de sa tête d’affiche à seulement quatre jours de la fin après avoir été déconseillé à la compétition par les médecins.

« Je ne suis évidemment pas de bonne humeur, mais c’est comme ça. Le combat est terminé et nous cherchons à obtenir une nouvelle date prévue dans l’agenda », a déclaré le joueur de 34 ans à Sky Sports.

« Je faisais ma dernière séance vraiment difficile et après la séance, je pouvais ressentir une douleur dans le bas du dos, et cela a empiré à partir de là.

« Je pensais pouvoir prendre des analgésiques, mais à cause des restrictions, je ne pouvais pas bouger comme je devais bouger, que ce soit debout ou assis. Je n’étais pas clair pour boxer après cela.

« J’ai une rééducation à faire et cela semble positif. Je pensais que ce serait beaucoup plus long que prévu, donc j’en suis assez content.

« Tout le monde sait qu’on a toujours des problèmes et j’ai participé à des combats où vous êtes blessé. Je pensais que c’était juste un autre problème et il me restait quelques jours avant le combat, mais c’est devenu de pire en pire au point où je pouvais » Je ne bougeais pas et c’est à ce moment-là que c’était inquiétant pour moi.

« Le combat était si serré et c’est à ce moment-là que la blessure est survenue, mais j’avais encore de l’espoir. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Buatsi dit que son combat contre son ami devenu adversaire du sud de Londres, Azeez, est un combat qu’il doit simplement gagner s’il veut rester sur la bonne voie pour tenter de remporter un titre mondial.



Azeez espère maintenant récupérer à temps pour combattre Buatsi avant Noël.

Il a déclaré : « Je sais que les émotions sont fortes, je ne peux qu’imaginer ce qu’il ressent. J’espère qu’il comprend et j’espère que nous pourrons y arriver.

« J’aimerais vraiment que cela se produise avant la fin de l’année. Voilà à quoi cela ressemble. Une fois que nous aurons reçu les analyses et les résultats, j’espère que nous pourrons réellement fixer une date. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Azeez revient sur son héritage nigérian et révèle les boxeurs qui l’ont inspiré lorsqu’il était enfant



Azeez a également déclaré qu’il était furieux des allégations selon lesquelles il aurait simulé une blessure avant le combat, ajoutant: « C’est l’une des choses qui ont été les plus bouleversantes. J’entends le récit de trois semaines d’absence. La série allait s’arrêter mais c’est vraiment Pour quelqu’un de mon intégrité, le type de combattant que je suis, je ne mettrais jamais en scène une blessure.

« Les gens ont travaillé dur pour acheter un billet pour venir et ont voyagé loin. Je ne ferais tout simplement pas ça. Cela n’a rien à voir avec Boxxer ou Buatsi, qui se sont blessés l’autre jour.

« C’était blessant, surtout de la part des gens de l’industrie. Vous aurez vos gens sur les réseaux sociaux et vos guerriers du clavier, mais quand vous avez des gens de l’industrie qui connaissent le jeu et l’industrie qui parlent de complots, c’est vraiment, vraiment pauvre, j’étais en colère.

« Il y a d’autres promoteurs qui essaient peut-être de rendre la série moins réussie qu’elle aurait pu l’être. C’est de la compétition, des sales tours. Les gens qui me connaissent savent que je ne ferais pas ça. Je suis un homme intègre et le sport signifie beaucoup pour moi. »

