Dan Ashworth: le directeur sportif de Newcastle pense qu’il n’y a «pas de plafond» aux ambitions du club | Nouvelles du football

Dan Ashworth dit que son rêve est d’aider Newcastle à défier le sommet de la Premier League – mais admet que le niveau de dépenses qui a vu le club dépenser 210 millions de livres sterling depuis janvier ne peut pas continuer au même rythme.

Le nouveau directeur sportif du club a aidé à battre son record de transfert en acceptant de payer à la Real Sociedad un total de 63 millions de livres sterling pour l’attaquant international suédois Alexander Isak, qui a marqué deux buts en trois matchs depuis son gros transfert.

Ashworth, qui a quitté Brighton pour assumer le rôle plus tôt cette année à la suite de la prise de contrôle du club de 300 millions de livres sterling soutenue par l’Arabie saoudite, est conscient que le club devra peut-être être plus astucieux dans les fenêtres à venir alors qu’il combat les paramètres du FFP.

Mais il espère qu’avec l’augmentation future des flux de revenus et de nouvelles activités solides, Newcastle pourra fixer ses propres objectifs ambitieux.

Il a déclaré: “Je ne pense pas qu’il y ait un plafond. Mais je fais une pause parce que je sais à quel point les autres sont bons. Si vous regardez Man City, Chelsea, Arsenal – à quel point leurs équipes et leurs infrastructures sont bonnes – ce sont des clubs à attraper.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de la victoire de Newcastle contre Brentford en Premier League



“C’est difficile mais c’est possible. Nous n’avons pas de droit divin, dans une ou deux fenêtres de transfert. “Bang, nous devrions être en compétition avec les quatre premiers”. Mais il se passe des choses étranges dans le football – regardez Leicester.

“Je savais à quel point les supporters étaient passionnés. Mais j’ai quand même été surpris – que ce soit en traversant la route pour prendre un sandwich ou les 50 000 dans le stade.

“C’était juste une trop belle opportunité pour refuser. Parfois, dans une vie, une opportunité se présente où vous vous dites ‘Wow! Blimey'”

“Je veux être un directeur sportif en compétition en Europe, pour des trophées, au sommet de la ligue.

“Cela m’a vraiment pris par surprise à quel point le club compte pour les supporters de Newcastle United. Je l’avais sous-estimé. C’était génial. J’ai adoré être ici et j’ai adoré le défi.”

Ashworth admet que la fenêtre d’été était un “défi”

Image:

Ashworth (à gauche) travaille en étroite collaboration avec l’entraîneur-chef de Newcastle, Eddie Howe





Newcastle a dépensé environ 120 millions de livres sterling cet été pour Isak, Matt Targett, Sven Botman et Nick Pope.

Il a déclaré: “Être lancé dans une fenêtre d’été sans établir de relations et comprendre comment fonctionne le conseil d’administration, comment fonctionne Eddie Howe ou comment fonctionne le recrutement a été un défi.

“De toute évidence, vous êtes coincé dans un délai serré car la fenêtre de transfert se ferme le 1er septembre. Donc, cela faisait sortir les joueurs des livres.

“Obtenir des joueurs en prêt du point de vue de la voie de développement. Ajuster les contrats, comme Elliot Anderson, et le staff, Eddie Howe et certaines recrues seniors et jeunes.

“Nous avons donc fait venir cinq joueurs seniors et évidemment le gardien de but Loris Karius est arrivé après la date limite et nous avons signé cinq joueurs pour les plus jeunes.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Eddie Howe parle du chemin parcouru par Newcastle 12 mois après sa prise de contrôle



“Cela fait maintenant 15 ans que je fais ce travail et je ne pense pas avoir jamais dit le lendemain de la date limite : ‘C’était parfait et nous avons obtenu tous les postes que nous voulions et tous ceux que nous voulions’.

“J’aimerais toujours des talents émergents dans cette catégorie et des joueurs plus jeunes, et peut-être un de plus pour soutenir l’équipe première. Mais, dans l’ensemble, [we are] vraiment satisfait des joueurs que nous avons signés et des affaires que nous avons [have] Fini.”

“Nous devons redimensionner la majorité des départements et des installations”

Le nouveau directeur général de Newcastle, Darren Eales, a rejoint Ashworth dans la salle de conférence, avec pour mission de générer davantage de revenus commerciaux pour les aider dans leur bataille avec FFP.

Plus Eales peut apporter, plus Newcastle peut dépenser dans les futures fenêtres. Tout en admettant que les deux prochaines fenêtres les verront probablement réduire leurs dépenses, le mandat de l’ancien PDG d’Atlanta United est de faire de Newcastle un club durable parmi les six premiers.

Newcastle occupe actuellement la sixième place de la Premier League, à dix points du leader Arsenal après des victoires confortables consécutives contre Fulham et Brentford.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de la victoire de Newcastle à Fulham en Premier League



Mais Ashworth est conscient que le travail au club est énorme, et à bien des égards, le football sur le terrain est à un stade plus avancé que certains des travaux en cours en termes d’infrastructure en arrière-plan.

Il a ajouté: “Je pense que tout le monde admettrait qu’il y a certains domaines du club qui ont été gérés sur un cadre plus squelettique et une base de survie, comme:” Si nous pouvons rester en Premier League, c’est bien ou suffisant “.

“Ce n’est plus suffisant. Donc, par conséquent, vous devez améliorer la majorité des départements et des installations afin d’essayer d’atteindre nos objectifs, qui sont de terminer plus haut dans la ligue, de concourir pour des trophées et des objectifs ambitieux.

“[That is] la trajectoire vers laquelle le club se dirige au cours des prochaines années. Donc, par conséquent, il y a un renforcement des structures et des capacités pour pouvoir y parvenir.”