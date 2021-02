Le premier ministre victorien Daniel Andrews a nié que lui ou son gouvernement soient responsables d’avoir autorisé un homme en quarantaine d’hôtel à utiliser un nébuliseur, ce qui aurait causé un groupe de cas de Covid à l’aéroport Holiday Inn de Melbourne.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, M. Andrews a refusé de répondre aux questions des journalistes sur le père de 38 ans, passant la responsabilité à la chef de Coronavirus Quarantine Victoria, Emma Cassar.

Le père, qui a utilisé le nébuliseur pour traiter son asthme et est maintenant aux soins intensifs avec son partenaire et sa jeune fille également testés positifs à Covid, affirme qu’il a dit à deux reprises au personnel qu’il avait l’appareil qu’ils lui avaient permis de garder.

«J’ai vu ces rapports. Ce n’est pas conforme à la pratique normale suivie, mais je peux confirmer que le chef de CQV sera absent plus tard dans la journée … elle sera en mesure de répondre à l’une de ces questions », a déclaré M. Andrews samedi.

Mme Cassar avait précédemment déclaré que l’homme n’avait pas signalé le nébuliseur à l’hôtel et que M. Andrews lui-même avait suggéré que l’homme ne savait peut-être pas que le nébuliseur n’était pas autorisé.

S’exprimant samedi après-midi, Mme Cassar a déclaré que les protocoles avaient été révisés pour indiquer plus clairement que ces appareils ne sont pas autorisés en quarantaine dans les hôtels.

« Il n’y a aucune preuve qu’il ait soulevé cette question avec l’équipe de santé d’heure ou notre équipe opérationnelle. » A déclaré Mme Cassar.

‘Nous ne vérifions pas les bagages mais ce n’est pas notre souvenir [that he had permission]».

Mme Cassar a déclaré que les clients de la quarantaine de l’hôtel avaient été soigneusement interrogés à leur arrivée.

« Lorsqu’une personne arrive dans les 12 premières heures, elle est interrogée sur ses antécédents médicaux et les appareils qu’elle peut utiliser … tous les sacs sont scannés via l’aéroport de Melbourne »

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait l’impression d’avoir été jetée sous le bus par Daniel Andrews, Mme Cassar a déclaré qu’elle avait pris la responsabilité de son agence.

«C’est mon agence. Je n’ai pas l’impression d’avoir été jetée sous le bus, dit-elle.

« Nous avons effectué nos audits et nos examens, je ne peux pas expliquer la différence d’informations … ce n’est la faute de personne que personne n’a fait cela de manière malveillante ou délibérée – la première fois que nous en avons entendu parler, c’était une notification de l’Alfred. »