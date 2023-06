Damus de Jack Dorsey pourrait être contrecarré par les règles de paiement strictes d’Apple

Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, s’adresse aux étudiants lors d’une assemblée publique à l’Indian Institute of Technology (IIT) à New Delhi, en Inde, le 12 novembre 2018.

Une équipe derrière l’application de messagerie sociale décentralisée Damus, qui est soutenue par le co-fondateur de Twitter Jack Dorsey, a averti mardi qu’Apple pourrait supprimer l’application de son App Store dans les 14 jours. Apple a par la suite renié sa menace, mais seulement si Damus a accepté de supprimer certaines fonctionnalités de paiement.

Cette décision pourrait bloquer un plan visant à faciliter l’utilisation du bitcoin et à le transformer en une monnaie numérique transnationale plus pratique.

Damus a dit à l’origine dans un tweeter ce Pomme envisage l’interdiction en raison de l’intégration de l’application de messagerie avec le Lightning Network, un protocole de paiement qui permet aux utilisateurs d’échanger des bitcoins directement sur le réseau sans avoir besoin d’une autre application. Sur Nostr – la plate-forme sous-jacente sur laquelle Damus s’exécute – ces types de paiements sont connus sous le nom de « zappe ».

Dans son tweet, Damus a déclaré qu’Apple craignait que les zaps puissent être utilisés par les créateurs de contenu pour vendre du contenu numérique sur sa plateforme. Apple interdit depuis longtemps aux fabricants d’applications d’utiliser des paiements intégrés pour vendre du contenu supplémentaire ou des modules complémentaires, à moins que ces paiements ne passent par Apple, qui prend une réduction de 30 %.

Damus a ajouté plus tard dans un autre tweeter que les créateurs d’applications doivent supprimer le « bouton zap » sur les publications, car Apple considère que « vendre du contenu numérique ».

« Seuls les zaps sur les profils sont autorisés », a déclaré Damus dans le tweet. « Cela paralyse assez gravement Damus, mais vous pouvez toujours zapper au moins. »

Apple a déclaré dans un communiqué que la société examinait « toutes les applications par rapport au même ensemble de directives destinées à protéger les clients et à offrir des conditions équitables et équitables aux développeurs ». Le fabricant d’iPhone a ajouté qu’il « a identifié une fonctionnalité dans l’application Damus qui permet aux utilisateurs d’envoyer un conseil en relation avec le contenu numérique de l’application, ce qui enfreint les directives d’examen de l’App Store ».

Dorsey tweeté son mécontentement contre Apple disant que « le fait de donner des pourboires sur les publications ne vend pas de contenu numérique. C’est une forme de rétroaction. »

« Pourquoi limiter les personnes qui s’envoient des bitcoins les unes aux autres ? a demandé Dorsey. « C’est notre seule opportunité de créer un protocole de paiement véritablement mondial pour Internet (ce qui profiterait énormément à votre entreprise). »

Dorsey, qui est également le PDG de la société de paiement Bloc (anciennement Square), est un adepte de la crypto-monnaie, et Block a fait plusieurs gros paris sur la crypto-monnaie, y compris un système pour aider les gens à « exploiter » le bitcoin – c’est le processus d’exécution de programmes informatiques gourmands en ressources pour valider les transactions en bitcoin et créer de nouvelles pièces.

En décembre dernier, Dorsey a fait don de 14 bitcoins d’une valeur d’environ 245 000 dollars à l’époque au team building Nostr, qui est une initiative décentralisée de médias sociaux destinée à ne pas appartenir à un dirigeant ou à une entité commerciale en particulier. Les utilisateurs de Nostr peuvent conserver leur identité sur plusieurs applications alimentées par Nostr comme Damus et échanger des bitcoins entre eux via le réseau Lightning.

Dorsey, l’un des co-fondateurs et ancien PDG de Twitter, a défendu les applications décentralisées comme la prochaine évolution des médias sociaux, dans laquelle les utilisateurs peuvent s’exprimer et ne pas être obligés d’adhérer aux politiques des opérateurs de médias sociaux.

Beaucoup de ces plateformes n’ont pas d’algorithmes pour recommander un contenu particulier – un point sensible pour certains utilisateurs de Twitter qui se plaignent de voir un contenu moins pertinent dans l’onglet « Pour vous » de Twitter depuis qu’Elon Musk a pris le relais. Ils ne vendent pas de publicités et ne collectent ni ne vendent les données des utilisateurs, qui sont les moyens classiques par lesquels les réseaux sociaux gagnent de l’argent.

Dorsey soutient également actuellement l’application de messagerie Bluesky, qui repose sur une technologie de réseau décentralisée appelée protocole AT. Bluesky, qui n’est toujours disponible que via des invitations, a gagné en popularité alors que les utilisateurs fuient Twitter au milieu d’une augmentation des discours de haine et des bugs, mais il reste beaucoup plus petit que l’application de messagerie populaire, que le PDG de Tesla, Musk, a achetée l’automne dernier.

