Damson Idris serait en lice pour jouer John Stewart

Plus tôt cette semaine, la nouvelle quelque peu surprenante selon laquelle Kyle Chandler (Bloodline, Catch 22, Les lumières du vendredi soir) est en pourparlers pour jouer le vétéran Green Lantern Hal Jordan dans le prochain film de HBO Lanternes la série a fait un tabac, et nous connaissons peut-être désormais l’un des acteurs en lice pour le rejoindre dans le rôle du héros plus jeune et inexpérimenté qu’il prend sous son aile.

Selon MTTSHDamson Idris (33) est l’un des cinq acteurs envisagés pour le rôle de John Stewart.

Idris est un acteur britannique prometteur, surtout connu pour avoir joué le rôle principal dans le drame policier de John Singleton, Chute de neigequi a débuté sur FX en 2017 et s’est terminé en 2023 après six saisons. Il a également joué le rôle principal dans le film d’action de science-fiction de Netflix de 2021, En dehors du fil.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons le nom d’Idris évoqué en lien avec le personnage, puisque le scénariste de bandes dessinées Tom King – qui travaille sur la série – a récemment commencé à le suivre ainsi qu’Aaron Pierre (Crête rebelle) sur les réseaux sociaux, ce qui laisse penser qu’ils pourraient être dans le coup.

Nous avons également entendu dire que Elvis la star Kelvin Harrison Jr. est candidate pour le rôle

Lanternes « suit la nouvelle recrue John Stewart et la légende des Lanternes Hal Jordan, deux policiers intergalactiques entraînés dans un sombre mystère terrestre alors qu’ils enquêtent sur un meurtre au cœur de l’Amérique. »

Lauréat d’un Emmy Award Perdu et Les Veilleurs le créateur Damon Lindelof travaille sur le script pilote avec Ozark Le showrunner Chris Mundy et King seraient également de la partie. Justin Britt-Gibson, Breannah Gibson et Vanessa Baden Kelly seraient également à bord.

Stephen Williams (Les Perdus, Les Gardiens, Westworld) serait en pourparlers pour diriger le pilote.

Production sur Lanternes devrait actuellement débuter au premier trimestre 2025 au Royaume-Uni, ce qui pourrait mettre la série sur la bonne voie pour une sortie en 2026.

Guy Gardner, interprété par Nathan Fillion, qui fera ses débuts dans Gunn’s Superman reboot, devrait avoir un rôle secondaire dans la série.

Un précédent Lanterne verte Une série télévisée était en préparation avant que Gunn et Safran ne prennent la direction des studios DC. Cette version a été créée par Greg Berlanti et aurait dû mettre en vedette Finn Wittrock dans le rôle de Guy Gardner.

Hal Jordan était auparavant joué par Ryan Reynolds dans le tristement célèbre film de 2011. Lanterne verte film.

« C’est l’histoire d’un couple de Green Lanterns, John Stewart et Hal Jordan. » Gunn a déclaré à propos du projet lorsqu’il a été annoncé pour la première fois. « Nous avons quelques autres Lanternes parsemées là-dedans, mais il s’agit en réalité d’une série télévisée terrestre qui ressemble presque à True Detective avec quelques Green Lanterns qui sont des policiers de l’espace qui surveillent le commissariat de la Terre. Ils découvrent un mystère terrifiant qui est lié à notre plus grande histoire du DCU. »