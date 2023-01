Damson Idris répond aux «personnes misérables» au milieu de la relation avec Lori Harvey

Damson Idris était clairement très excité de rendre publique sa nouvelle relation, mais les fans ne peuvent s’empêcher de le troller pour ne pas savoir comment agir.

Depuis Lori Harvey posté une photo avec elle Chute de neige boo la semaine dernière, le couple a partagé de plus en plus leur relation avec les fans sur les réseaux sociaux. Bien que le couple se fréquente clairement depuis un petit moment maintenant, ils viennent de rendre public leur relation, allant de 0 à 100 très rapidement et publiant tout sur l’autre pendant le week-end d’anniversaire de Harvey après avoir gardé les choses secrètes.

Maintenant que nous sommes au courant de leur dynamique, beaucoup de fans ont plaisanté en disant que c’était la première fois que Damson atterrissait sur une mauvaise chienne, soulignant à quel point il semblait excité de montrer sa fille. Un exemple qui a rendu Twitter fou est la vidéo ci-dessous, dans laquelle l’ami d’Idris doit le retenir pendant que des amis chantent “Joyeux anniversaire” à Lori.

Pour rendre les choses encore plus hilarantes, il a ensuite publié une photo photoshoppée de lui et Harvey, faisant savoir au monde qu’il avait trouvé une femme mince à la peau claire.

Sans surprise, Twitter a eu une journée sur le terrain avec tout ce contenu, faisant des blagues sur la façon dont le tout nouveau Damson agit maintenant qu’il sort publiquement avec Lori. Peut-on lui en vouloir ? Non! Mais c’est toujours hilarant de voir à quel point il agit hors de son personnage maintenant qu’il est impliqué avec l’une des femmes les plus recherchées d’Hollywood.

Mais le Chute de neige L’acteur n’a pas été aussi amusé que nous par les blagues, se rendant sur Instagram mardi pour envoyer un message à toutes les “personnes misérables” se moquant de lui pour avoir partagé son enthousiasme.

“Joyeux retour au jour de la mouture. Soyez reconnaissant pour aujourd’hui et rappelez-vous toujours qu’il y a un tas de gens misérables qui veulent vous enlever vos bonnes vibrations. Ne les laissez pas.

Bon, les gars, fini de s’amuser.