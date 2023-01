Damson Idris confirme sa relation avec Lori Harvey

Après des semaines de spéculation, Damson Idris confirme qu’il sort avec Lori Harvey avec des photos révolutionnaires sur Internet.

La star de Snowfall, 31 ans, a officialisé l’histoire d’Instagram avec Harvey, 26 ans, en publiant une photo huée de lui l’embrassant sur la joue. Il a enchaîné avec un autre post de Harvey apparemment sur le tournage de Chute de neige.

Les photos viennent après qu’Idris ait précédemment posté Harvey’s ESSENCE couverture de magazine sur son InstaStory…

et après La conversation de quartier repéré le couple à West Hollywood.

Selon le point de vente, en décembre, le couple a dîné ensemble à Olivetta avant de partir avec la sécurité de Damson.

Quelques instants plus tard, le couple a été aperçu à Catch Steak pour la fête d’anniversaire d’un ami où ils “ont attendu que tous les photographes partent avant de se faufiler hors du restaurant à 23h54”.

Plus tôt cette semaine, Harvey a parlé de sa vie amoureuse et de toutes les idées fausses qui accompagnent le fait d’être le Thanos de collectionner de beaux hommes **.

“Parce que je suis si calme, il y a eu tellement d’histoires qui ont été inventées à mon sujet”, a-t-elle admis. “Comme j’ai vu des histoires sur moi étant complètement amoureux de quelqu’un et nous avons toute cette relation, et je verrai le gars et je me dis:” En fait, je ne l’ai même jamais rencontré auparavant. “”