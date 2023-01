Damon de Coronation Street est encore plus dangereux que le tueur Harvey, taquine le patron du savon

HARVEY Gaskell est récemment réapparu dans les pavés, se retrouvant face à face avec Sam Blakeman.

Mais il y a un encore plus grand à surveiller dans Coronation Street – son demi-frère Damon Hay.

TVI

Damon Hay a remonté les pavés pour la première fois fin 2022[/caption] TVI

Il espère renouer avec son fils Jacob[/caption] TVI

Mais le patron du savon Iain MacLeod a révélé qu’il était plus impitoyable que son demi-frère Harvey[/caption]

Le nouveau venu interprété par l’ancienne légende Shameless Ciarán Griffiths s’est installé dans la vie de Weatherfield fin 2022.

Damon espérait nouer des liens avec son fils Jacob qui a tout fait pour rester dans le droit chemin après avoir été de mèche avec le tueur Harvey Gaskell.

Le voyou a été emprisonné après avoir fait des ravages dans les pavés et tué Natasha Blakeman qu’il a pris pour Leanne Battersby.

Alors que Damon peut sembler plus docile et moins assoiffé de sang que son demi-frère, le producteur de Corrie, Iain MacLeod, a averti les téléspectateurs de ne pas se fier aux premières impressions.

Iain a promis que le personnage causerait “beaucoup” de problèmes dans les mois à venir, dépassant peut-être même Harvey.

“Il est dangereux, il peut d’abord sembler plus sophistiqué que son frère Harvey parce qu’il est un instrument moins contondant”, a déclaré Iain au Sun.

“Mais ce que nous découvrons dans un avenir pas trop lointain, c’est que

un placage plus poli et jovial masque quelque chose d’aussi dangereux et brutal que Harvey.

Alors qu’il s’est retenu de répandre tous les haricots, Iain a taquiné Damon aura un impact sur “la vie de beaucoup de gens” à Weatherfield.

«Il introduit la criminalité dans une famille qui pourrait probablement passer de son passé, alors wam! Ils sont de retour dans le pétrin grâce à lui.

En plus de ses activités criminelles, Damon trouvera le temps de séduire une femme bien connue de Corrie dans une histoire d’affaire choquante.

NOUVELLES DE LA RUE DU COURONNEMENT Tout ce que vous devez savoir sur Coronation Street Nouveau, départ et retour du casting de Coronation Street

Les lieux de tournage de Coronation Street dévoilés

Tous les derniers spoilers de Coronation Street

Les meilleurs morceaux de Coronation Street

“Au fil de l’année, il a une attirance magnétique pour un personnage féminin de haut niveau qui finit par avoir la tête tournée, ce qui a des conséquences considérables”, a ajouté Iain.

Pour couronner le tout, il n’est peut-être pas le seul membre de sa famille à faire bouger les choses dans les pavés.

Iain MacLeod a révélé qu’il y avait eu des pourparlers pour ramener la tante de Harvey, Sharon Bentley, qui n’a pas été vue depuis 2021.

Que va faire Damon ?

Comment les résidents feront-ils face à ses pitreries?

Coronation Street est diffusé tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 20h sur ITV.

TVI

Damon va causer beaucoup de problèmes[/caption] TVI

Pourrait-il surpasser Harvey?[/caption]