Damon Dash explique les images de lui réapparues à la soirée de Sean « Diddy » Combs avec Jay-Z et Jennifer Lopez

« J’y suis allé avec Aaliyah dans les Hamptons il y a environ 20 ans », a déclaré Dash à propos des images réapparues qui circulent sur Internet.

« Il n’y a rien qui se passe dans les Hamptons. C’est le jour où j’ai rencontré [Aaliyah] », a-t-il déclaré plus tard dans la vidéo. « Nous avons traîné là-bas, puis nous sommes partis et c’est ce qui s’est passé. C’était il y a 20 ans, ce n’était pas à Los Angeles ou à Miami. Je sais qu’ils vont jouer à des jeux avec ces photos. C’est tout bon, je m’en fiche vraiment. »

Hollywood réagit à l’accusation de Sean « Diddy » Combs pour trafic sexuel et plus encore

Diddy a été arrêté le 16 septembre à New York et est désormais accusé dans une affaire fédérale de trafic sexuel, de racket et d’enlèvement, selon Le Monde. Il a été inculpé de trois chefs d’accusation : complot de racket, trafic sexuel par la force, fraude ou coercition et transport à des fins de prostitution. Il a plaidé non coupable.