Damon Albarn a critiqué le gouvernement dans sa réponse à la pandémie de COVID-19, affirmant qu’il n’avait montré « aucune empathie pour les arts ».

La star de Blur and Gorillaz a appelé à ce que la musique fasse partie de la «prescription» pour la santé nationale du pays.

S’exprimant avant plusieurs concerts virtuels, Albarn a déclaré: «Ce gouvernement actuel n’a aucune empathie pour les arts et, malheureusement, c’est une partie vraiment importante de la culture britannique.

Damon Albarn dit que le gouvernement n’a « aucune empathie pour les arts »



«Nous vivons parfois dans un pays assez (…) misérable et nous avons besoin de nos arts pour nous élever.

« Cela devrait faire partie de la prescription pour notre santé nationale. »

Le joueur de 52 ans a critiqué l’accent mis par le numéro 10 sur le football par opposition aux industries créatives.

Il a dit: « Peut-être un peu moins l’accent sur le première ligue courir et donner un peu plus d’amour aux arts serait un début car, je suis désolé, j’aime le football autant que n’importe qui d’autre mais le football à lui seul ne soutient pas mon âme. «

L’artiste, qui s’est prononcé contre Brexit plusieurs fois, a attaqué le traitement du gouvernement du nord de l’Angleterre pendant la COVID-19[femininepandémie.

La star de Gorillaz dit qu’il aime le football mais qu’il ne « soutient » pas son « âme »



Albarn a déclaré: « Qui sur Terre quitterait le UE après ce qui s’est passé cette année? C’est de la folie. Personne ne ferait ça dans son bon sens, n’est-ce pas? Mais nous le faisons.

« Ça va au-delà d’être en colère à propos de ça. C’est juste » d’accord, d’accord alors « .

«J’espère que le nord de l’Angleterre se rend lentement compte du fait qu’ils ont soutenu le mauvais cheval en pensant que les conservateurs allaient les soutenir.

« J’espère qu’ils vont réaliser quelle erreur ils ont commise. »

Le musicien et ses camarades du groupe Gorillaz ont formé une bulle afin de répéter avant leurs trois concerts en ligne ce mois-ci.

Les Gorillaz ont formé une bulle pour se préparer à une série de concerts virtuels combinant musique live et animation



Albarn et l’animateur du groupe Jamie Hewlet mélangeront musique live et illustrations à travers les spectacles – avec les invités de leur septième album studio, Song Machine, Season One: Strange Timez, dans les performances.

Sir Elton John, Robert Smith, la star de The Cure, le rappeur Slowthai et Peter Hook de New Order figurent tous dans la nouvelle œuvre du groupe virtuel.

Albarn a décrit les émissions à venir comme un « changeur de jeu » potentiel pour les Gorillaz et l’industrie musicale dans son ensemble.

Il a déclaré: «Si nous réussissons, cela changera la donne. Personne n’a jamais rien fait de tel auparavant.

« Mais je m’empresse d’ajouter qu’il y a un énorme potentiel pour que les choses tournent mal. Quand vous avez des dessins animés et de la musique live qui essaient de se produire en même temps, c’est (…) vraiment fou. »

Song Machine Live From Kong a lieu le 12 décembre à 11h à minuit et le 13 décembre à 19h.