Vous pourriez être pardonné de ne pas avoir reconnu Damon Albarn alors qu’il vous croisait dans la rue avec son nouveau mulet hirsute.

Qu’il laisse vivre ses cheveux verrouillés ou qu’il saute simplement sur le dernier engouement pour la coiffure des célébrités, le rocker a l’air très différent.

Le chanteur principal de Blur and Gorillaz a été aperçu en train de prendre un café à Notting Hill pendant la période des fêtes alors qu’il faisait des courses près de son domicile dans l’ouest de Londres.

Le musicien de 52 ans est sorti dans une paire de joggeurs gris foncé et une chemise ample à carreaux qui pendait sur ses mains.

Il a ajouté un T-shirt en dessous pour un peu plus de chaleur pendant le temps sombre et portait une chaîne en or autour de son cou.







Les cheveux de Damon avaient des vibrations «affaires à l’avant, fête à l’arrière» car ils étaient beaucoup plus longs à l’arrière de sa tête.

Il se balançait également un peu la barbe après avoir laissé pousser son chaume.

Le mulet semble faire un retour ces derniers temps, avec une série de stars telles que Miley Cyrus, Rihanna et Rita Ora, ayant leurs vadrouilles hachées dans le style.

Cependant, la nouvelle « action de Damon pourrait simplement être due au fait que les coiffeurs et les barbiers ont été contraints de fermer une fois de plus alors que Londres était plongé dans le niveau 4 au milieu de la pandémie de coronavirus en cours.







En mars, la star a déménagé dans sa ferme du Devon, emmenant ses proches avec lui.

Il a acheté la retraite rurale en 1995, assez curieusement la même année que Blur a sorti leur chanson à succès Country House.

Il a expliqué: «J’ai emmené ma famille et mes parents vivre là-bas.







« J’ai fait ce saut dans l’inconnu où nous protégeons l’ancien. »

Damon a ajouté: « C’est vraiment notre maison familiale. Cela a été une source d’inspiration pour moi pendant une grande partie de ma vie, juste à côté de la mer et j’adore ça.

« Donc, avoir cette option était vraiment merveilleux et évidemment le verrouillage dans la campagne du Devon est très différent du verrouillage dans une grande ville. »

Bourreau de travail Damon a même créé un studio dans sa ferme quand il est arrivé là-bas afin de pouvoir continuer à faire de la musique pendant le verrouillage.