Damien Hirst va brûler des milliers de peintures pour un nouveau projet

Cet article a été initialement publié par The Art Newspaper, un partenaire éditorial de CNN Style.

C’était un projet toujours destiné à partir en fumée, du moins en partie. Et maintenant, l’artiste britannique Damien Hirst a annoncé qu’il brûlerait des milliers de ses peintures dans sa galerie londonienne dans le cadre de son projet NFT d’un an, sobrement intitulé “The Currency”.

À partir du 9 septembre, les visiteurs du musée privé de Hirst, Newport Street Gallery, auront la chance de voir certaines des 10 000 peintures à l’huile sur papier que l’artiste a créées en 2016, puis liées aux NFT correspondants en 2021.

Les acheteurs qui ont acheté l’un des 10 000 NFT pour 2 000 $ chacun ont été invités à choisir de le conserver ou de l’échanger contre le travail physique. S’il s’agit du premier, le tableau sera désormais exposé avant d’être brûlé. Les œuvres doivent être détruites quotidiennement pendant le déroulement de l’exposition, aboutissant à un événement de clôture pendant la Frieze Week en octobre, lorsque les peintures restantes seront incendiées.

L’année dernière, Hirst a émis des NFT pour 10 000 de ses peintures “spot” emblématiques. Le crédit: Avec l’aimable autorisation de Prudence Cuming Associates Ltd.

Au moment de la publication, et avec moins d’un jour pour se décider, 4 751 personnes avaient troqué leur NFT contre une œuvre physique, avec 5 249 acheteurs prêts à conserver leurs NFT.

Décrivant le projet comme “de loin le plus excitant”, Hirst a déclaré à The Art Newspaper en mars qu’il “aborde l’idée de l’art en tant que monnaie et réserve de richesse”. Il a ajouté : “Ce projet explore les frontières de l’art et de la monnaie — quand l’art change et devient une monnaie, et quand la monnaie devient de l’art. Ce n’est pas une coïncidence si les gouvernements utilisent l’art sur les pièces et les billets. Ils le font pour nous aider à croire en sans l’art, il nous est difficile de croire en quoi que ce soit.”

Bien sûr, Hirst utilise le marché comme support depuis des décennies. En 2007, il a réalisé “Pour l’amour de Dieu”, une sculpture composée d’un moulage en platine d’un crâne humain du XVIIIe siècle incrusté de 8 601 diamants. Dans un mouvement qui a précédé la tendance actuelle à symboliser l’art, l’œuvre a été vendue en août 2007 (pour 50 millions de livres sterling, puis environ 100 millions de dollars, aurait affirmé Hirst) à un consortium qui comprenait l’artiste lui-même.

En 2008, au cours de la semaine où Lehman Brothers s’est effondré et que l’économie mondiale s’est effondrée, Hirst a vendu 218 œuvres directement de son studio via la maison de vente aux enchères Sotheby’s pour 111 millions de livres sterling (alors plus de 200 millions de dollars). Non seulement l’événement était sans précédent dans son ampleur et son ambition, mais il a également éliminé l’intermédiaire de la galerie – et a finalement inondé le marché de Hirst, qui ne s’est jamais vraiment rétabli.

Hirst a décrit les projets comme étant « de loin les plus excitants ». Le crédit: Avec la permission de Prudence Cuming Associates Ltd.

Quant à “The Currency”, le marché NFT qui a géré la vente initiale, Heni, a produit un rapport mensuel analysant l’achat et la vente des NFT de Hirst sur le marché secondaire, dont la valeur a fortement chuté depuis le début du projet et en tant que crypto-monnaies ont chuté. Le premier rapport note comment, entre le 30 juillet et le 31 août 2021, il y a eu 2 036 ventes de “The Currency” pour un total de 47,9 millions de dollars. Pendant ce temps, en juin de cette année, seulement 170 ventes ont eu lieu, rapportant un total de 1,4 million de dollars.

La revente d’ouvrages physiques semble mieux se porter. En janvier, l’une des peintures originales s’est vendue à la maison de vente aux enchères Phillips à Londres pour 18 900 £ (23 000 $).