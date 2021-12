Damien Harris joue-t-il la semaine 15 ? Mise à jour sur les blessures fantastiques avant le match Patriots-Colts samedi soir

Harris va probablement porter une étiquette « discutable » dans le match Patriots-Colts de la semaine 15 samedi soir. Avec de véritables implications pour les séries éliminatoires de la NFL et du football Fantasy, le statut de Harris aura un impact important sur les décisions de démarrage, de sit ’em. Nous avons les dernières mises à jour sur les blessures avant l’épreuve de force de l’AFC.

Nous continuerons à mettre à jour cet article avec les dernières nouvelles sur Harris jusqu’à ce que le rapport officiel actif/inactif soit publié samedi à 18h50 HE. Nous vous avons couvert avec toutes les mises à jour clés du samedi COVID et des blessures, y compris Boulanger Mayfield (Cliquez ici), Jarvis Landry et Austin Hooper (va ici), Darren Waller (Cliquez ici). Pour toutes les dernières mises à jour de fantasy, suivez-nous sur Twitter @SN_Fantasy.

Damien Harris joue-t-il la semaine 15 ?

METTRE À JOUR: Après avoir été limité à l’entraînement jeudi, Harris est officiellement « discutable » pour le match de dimanche soir à Indianapolis.

Après avoir quitté le dernier match de la Nouvelle-Angleterre plus tôt, Harris (ischio-jambiers) était un participant limité à l’entraînement mardi et mercredi. Étant donné que ce match a lieu samedi soir, il sera parmi les premières décisions de la semaine, nous devrons donc surveiller de près son statut.

S’il joue, il est difficile de le mettre sur le banc même si les Colts sont la cinquième meilleure unité défensive en points fantastiques accordés aux RB. La Nouvelle-Angleterre est l’une des rares équipes de la ligue qui continuera à frapper le ballon et qui n’hésitera pas à faire de ce match une affaire laide et lourde. Bien que les Colts soient forts contre les RB, le touché de Harris a fait de lui un incontournable dans les ligues standard. Cela dit, nous ne pensons pas que vous devriez le mettre en standard, mais cela pourrait être faisable en PPR en fonction de vos options. Il convient de noter que Rhamondre Stevenson a apparemment joué un rôle décent dans cette infraction, mais cela pourrait être purement à cause de la blessure de Harris.

Si Harris est absent, Rhamondre Stevenson est certainement une pièce attrayante, mais ses perspectives seraient similaires. Il sera un jeu de ligue standard plus fort et prendra probablement le contrôle de la zone rouge et de la ligne de but, mais nous verrions probablement une quantité décente de Brandon Bolden. En fin de compte, la Nouvelle-Angleterre est connue pour faire bouger les choses à la dernière minute, donc rien ne nous surprendrait. Ils ont eu une semaine de congé pour se préparer et pourraient parcourir une multitude de chemins sans Harris dans la formation. C’est une course folle d’essayer de comprendre quel est le plan de match de Bill Belichick, donc nous allons tenter notre chance sur Stevenson si Harris est absent et supposer qu’il sera utilisé comme un bourreau de travail. Bolden pourrait être utilisé comme un jeu PPR désespéré dans les ligues profondes.

Pour l’instant, nous avons Harris comme RB31 en standard et RB32 dans les ligues PPR. Nous ne nous attendons pas à ce que son total de verges au sol soit élevé, car Indianapolis a rarement autorisé des rushers de 100 verges, et une grande partie de ses perspectives dépend de s’il trouve la zone des buts. Ne soyez pas surpris s’il met en place une ligne de 17-53-0, vous laissant avec 5,3 points fantastiques, mais il pourrait également ajouter deux touchés à ce total et payer. Si Stevenson est le leader, il sera classé à un endroit similaire avec des perspectives presque identiques.