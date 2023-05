Damian Warner au sommet du classement du décathlon en retour de blessure après le jour 1 de l’Hypo Meeting

À son premier décathlon depuis qu’une blessure aux ischio-jambiers a mis fin à ses championnats du monde l’été dernier, le champion olympique canadien Damian Warner est en première place avec 4 531 points après la première journée du Hypo Meeting à Götzis, en Autriche.

Il est de retour et semble en pleine forme après 10 mois de rééducation.

Le joueur de 33 ans de London, en Ontario, a semblé confiant et constant lors des cinq premières des 10 épreuves dans des conditions idéales avec des températures oscillant autour de 25 ° C sous un soleil radieux et devant une foule bruyante.

« Ce fut une journée difficile et une semaine difficile avant cela », a déclaré Warner lors de l’émission.

« La semaine dernière a été un peu difficile et vous vous demandez si vous allez pouvoir terminer. Mais vous arrivez ici et vous voyez la foule et les concurrents et vous vous battez. Heureusement, je suis toujours en tête. et je continuerai à me battre. »

Le favori des fans de Götzis a remporté la rencontre annuelle un record à sept reprises et chacune des six précédentes.

REGARDER | Warner à la poursuite du record du monde du décathlon en Autriche :

Damian Warner à la poursuite du record du monde du décathlon lors du Hypo Meet 2023 en Autriche Damian Warner envisage sa première compétition majeure de la saison 2023, alors qu’il cherche à remporter son huitième titre Hypo Meet à Götzis, en Autriche.

« C’est une rencontre importante pour moi et vous voulez toujours venir ici pour gagner et je me suis mis en position pour le faire », a déclaré Warner.

« Ce ne sera pas facile mais je suis là depuis longtemps et j’ai déjà combattu et je suis prêt pour un combat demain également. »

Les Canadiens au sommet

Son compatriote canadien Pierce LePage est juste derrière Warner en deuxième position avec 4 513.

L’action de dimanche débutera avec le 110 mètres haies, suivi du disque, du saut à la perche, du javelot et du 1500 m.

Les deux Canadiens se sont poussés l’un contre l’autre dès le départ samedi, LePage ayant réalisé le temps le plus rapide du premier 100 m pour prendre rapidement les devants.

LePage a franchi la ligne d’arrivée juste devant Warner (10,29 secondes) avec un record personnel de 10,28. Le meilleur de Warner est 10.12.

Alors que les fans applaudissaient à l’unisson après que Warner les ait encouragés à applaudir, il a repris la tête de LePage, s’élevant à 7,75 mètres pour la meilleure distance en saut en longueur.

Il a suivi avec un lancer de 14,92 au lancer du poids. LePage est allé 15,05 pour se rapprocher de Warner au sommet, ce dernier détenant un avantage de 34 points au saut en hauteur.

🇨🇦 Damian Warner avec un lancer de 14,92m au lancer du poids. Il est toujours en première place après trois épreuves à Gotzis dans le premier décathlon de Warner depuis sa blessure l’été dernier. Regardez en direct sur le diffuseur autrichien ici : https://t.co/TvVaQOpiFR pic.twitter.com/nujo8odxao —@Devin_Héroux

Dans les deux sens, les deux Canadiens planaient au-dessus de la barre. Warner s’est incliné à deux mètres. Le cadre de six pieds six pouces de LePage a gracieusement survolé la barre à plusieurs reprises, accumulant de précieux points. Il finirait à 2,03.

L’avance de Warner sur LePage a été réduite à six avant le dernier événement du jour 1.

🇨🇦 Pierce LePage fait aussi toute la performance aujourd’hui. Facilement plus de 2,00 m et à seulement 30 points de Warner pour la tête. LePage applique une pression et semble confiant. Compétition exceptionnelle jusqu’à présent. pic.twitter.com/DecNMcEfq4 —@Devin_Héroux

Retour en forme sur 400m

Le plus grand test de la journée d’ouverture est peut-être venu lorsque Warner a pris la piste pour le 400, l’événement au cours duquel il s’est blessé aux ischio-jambiers sur la piste de Hayward Field lors des championnats du monde en juillet dernier à Eugene, Ore.

En tête et en bonne voie pour remporter sa première médaille d’or mondiale, Warner a dessiné le couloir 1 pour sa manche et cela s’est avéré désastreux.

REGARDER | Warner cherche à se racheter lors des prochains championnats du monde à Budapest :

Le champion olympique Damian Warner en quête de rédemption lors des prochains Mondiaux à Budapest CBC Sports revient sur les événements qui ont conduit à la blessure «catastrophique» de Damian Warner aux Championnats du monde d’athlétisme de 2022 et sur son retour après une blessure.

L’athlète explosif a traversé le premier virage serré mais s’est arrêté tout de suite, sachant que quelque chose n’allait pas. Il s’est effondré sur la piste, saisissant son ischio-jambier. Warner savait que son décathlon était terminé. Il était dévasté.

Un Warner au cœur brisé ne s’est pas vautré longtemps. Il était censé être absent des semaines, mais deux semaines plus tard, il était de retour pour faire du jogging et depuis, il est en tournée de rachat.

En entrant dans son premier événement depuis sa blessure, les entraîneurs de Warner ont estimé qu’il était dans la meilleure forme de sa carrière – c’était la première chance de voir leur travail de rééducation et leur entraînement mis en pratique et Warner, comme il l’a fait tant de fois dans sa carrière, a fait pas décevoir.

Samedi à Götzis, le champion olympique a fait preuve d’équilibre et de résilience, chargeant dans le couloir 4 et s’attaquant à l’épreuve qui l’a fait tomber en juillet dernier et affichant un temps solide de 47,76 pour s’assurer qu’il finirait premier de la journée.

🇨🇦 Damian Warner boucle son premier 400m depuis qu’il s’est blessé aux ischio-jambiers lors de cette épreuve l’été dernier. Une solide performance. Arrête les horloges à l’heure de 47,76. Résilient pour être sûr. Il est de retour. Voici la course. pic.twitter.com/YOFyhKy6MG —@Devin_Héroux

« Je suis plus investi que jamais », a-t-il récemment déclaré à CBC Sports.

« Je pense qu’il y a encore beaucoup de choses que je dois accomplir et que je veux encore accomplir. Bien sûr, l’âge est une chose pour moi, mais je ne vois pas vraiment l’âge. Je ne le ressens pas vraiment. Je me sens mieux maintenant. qu’il y a 10 ans. »

LePage conclut une journée stellaire

LePage a arrêté le chronomètre en 48,01 au 400 m pour conserver la deuxième place.

Ce sera une conclusion fascinante dimanche en Autriche avec les Canadiens en tête avant les épreuves finales.

Pour LePage, il s’agit d’une continuation de solides performances internationales. Son moment décisif est survenu au cours de ces mêmes mondes que Warner s’est blessé l’été dernier, lorsque LePage a remporté l’argent.

C’était sa première médaille aux championnats du monde, un grand moment pour le natif de Whitby, en Ontario, qui tournait autour du podium sur la grande scène depuis un moment.