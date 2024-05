Damian Priest réagit à l’énorme erreur de Dominik Mysterio lors du WWE King and Queen of The Ring 2024

Damian Priest est le champion du monde des poids lourds de la WWE et garde évidemment un œil sur tout, y compris Dominik Mysterio qui a aidé Liv Morgan à remporter le titre mondial féminin chez WWE King and Queen of The Ring et maintenant il a réagi à la même chose.

Lors de l’événement en direct King and Queen of The Ring Premium, Becky Lynch était clairement la favorite et dominait initialement Liv Morgan. Cependant, Morgan a réussi à inverser la tendance, prenant de l’ampleur et en faisant un match âprement disputé du début à la fin, gardant les fans en haleine.

Dominik Mysterio a également fait sentir sa présence en tentant de s’immiscer dans le match. Il a accidentellement aidé Morgan à gagner le match alors que la chaise qu’il avait lancée sur le ring était utilisée par Morgan. Morgan a mis Lynch à l’écart de Becky Lynch pour remporter le championnat du monde féminin après avoir frappé un DDT sur la chaise et l’Oblivion.

Damian Priest s’est rendu sur Twitter et a réagi lorsque Dominik Mysterio a accidentellement aidé Liv Morgan à devenir la nouvelle championne du monde féminine. Priest a clairement indiqué qu’il n’était pas du tout satisfait de ce résultat.

« Quoi!? De mal en pire… smh”

Nous devrons attendre et voir si Dominik Mysterio finira par être puni par The Judgment Day pour avoir accidentellement aidé Liv Morgan à devenir la nouvelle championne du monde féminine.

Avez-vous été choqué par ce que Dominik Mysterio a fait pour Liv Morgan ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous!