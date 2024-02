Damian Lillard revient à Portland, où il voit encore un avenir

PORTLAND, Oregon – Alors que Damian Lillard entrait dans le Moda Center de Portland mercredi soir pour la première fois en tant que membre des Milwaukee Bucks, il s’est instinctivement dirigé vers le vestiaire de son domicile.

C’est le même chemin qu’il a emprunté pendant 11 ans en tant que membre des Trail Blazers, et il dira plus tard qu’il ne se sent toujours pas comme un visiteur revenant dans cette ville.

“Je ne savais vraiment pas où aller”, a déclaré Lillard lors d’une conférence de presse d’avant-match. “Je n’étais jamais allé dans le vestiaire des visiteurs jusqu’à aujourd’hui.”

Mercredi marquait le premier match de Lillard à Portland depuis son échange à Milwaukee en octobre. Il fut accueilli par un ovation debout d’une minute lorsque son nom a été annoncé lors des présentations d’avant-match. Les Blazers ont cependant fait leur part pour gâcher le retour à la maison, s’accrochant à une victoire de 119-116 contre les Bucks, alors que Lillard a terminé avec 25 points, 6 rebonds et 7 passes décisives.

Si Lillard a souligné son engagement envers les Bucks, il a également laissé la porte ouverte à un retour potentiel dans la franchise qui l’a repêché avant la fin de sa carrière.

“À cause de ce que je ressens pour Portland”, a déclaré Lillard. “Ce que je ressens à propos de l’organisation ici et du temps que j’ai passé ici, dans mon esprit, j’ai toujours pensé que c’était ainsi que ma carrière se terminerait.

“En ce moment, je suis juste dans un espace comme, c’est là que je suis maintenant. Je suis à Milwaukee. Je voulais avoir l’opportunité de concourir et notre équipe a l’opportunité de se battre pour cette année et les années à venir et je “Je vis juste là-dedans. Mais quand j’ai été échangé, je vois un jour où je porterai à nouveau l’uniforme des Trail Blazers avant d’avoir fini.”

Lillard est arrivé à Portland avant les Bucks après le match de lundi. Il a toujours de la famille ici et a déclaré qu’il avait hâte de dormir dans son propre lit et d’organiser une fête d’anniversaire pour ses jumeaux, Kali et Kalii.

Les Blazers, qui ont repêché Lillard avec le choix n°6 en 2012, l’ont accueilli de nouveau avec deux vidéos hommage au premier quart-temps – l’une soulignant ses réalisations sur le terrain et ses moments emblématiques, l’autre son impact en dehors du terrain et à Portland. communauté.

Lillard a reçu un appel du garde des Pélicans CJ McCollum, un autre ancien Blazer, alors qu’il était sur le point de tirer mercredi matin, lui disant d’embrasser les émotions de la nuit.

“Mes sentiments à l’idée de jouer ici, mes sentiments à l’idée de faire de mon mieux pour l’organisation pendant que j’étais ici, c’était authentique”, a déclaré Lillard avant le match. “Cela m’a beaucoup pesé, donc je suis sûr que ce sera beaucoup d’émotions. Juste d’être de retour là-bas et de voir les visages familiers. Il y a beaucoup de gens dans la foule, je vais reconnaître ces visages parce que je Je les ai vus plusieurs fois, tant d’années.

“Alors je vais laisser les choses telles qu’elles sont. Je ne vais pas pleurer, rien de tout ça. Je ne suis pas une grande pleureuse, mais je ne vais pas cacher les émotions que j’en ressens. Je pense c’est un moment qui compte beaucoup pour moi et pour beaucoup d’autres personnes.”

Lillard a effectivement demandé un échange à Portland au début de l’été, ce qui, reconnaît-il, a conduit à des conflits entre lui et l’organisation avant son départ. Il a déclaré qu’il n’avait toujours pas parlé au directeur général des Blazers, Joe Cronin, depuis l’échange.

Mais Lillard a déclaré qu’il gardait toujours un œil sur les Blazers, en s’occupant principalement de la garde Anfernee Simons, qu’il considère comme un frère.

Cependant, Lillard ne s’est pas tourné vers ce jeu pour une quelconque sorte de clôture ou de catharsis.

“Beaucoup de choses que j’ai vécues ici, je sais que cela fera toujours partie de moi”, a déclaré Lillard. “Cela fera toujours partie de moi parce que tout ce que j’ai dit, ce que je ressentais à propos de mon époque, je le pensais.”