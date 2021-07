Damian Lillard réfute le rapport selon lequel il demandera un échange aux Blazers

Les réponses semblaient directes et concises alors que le gardien des Portland Trail Blazers, Damian Lillard, a parlé de l’état de la franchise et s’il voulait rester avec une organisation avec laquelle il a joué pendant toute sa carrière de neuf ans dans la NBA.

Lillard envisage-t-il de demander aux Trail Blazers de l’échanger, comme le suggérait un rapport publié vendredi matin?

« Ce n’est pas vrai », a déclaré Lillard après l’entraînement de Team USA vendredi après-midi. « Je n’ai pris aucune décision ferme sur ce que sera mon avenir. »

Lillard s’attend-il à jouer pour les Blazers la saison prochaine ?

« Oui, » dit Lillard. « Je m’y attends. »

Mais Lillard jouera-t-il pour les Blazers ?

Il a souligné que « nous n’en sommes pas là » pour envisager d’autres équipes. Après tout, Lillard a souligné « beaucoup de points positifs » qui ont inclus huit apparitions consécutives en séries éliminatoires, deux titres de la division Pacifique et une apparition en finale de la Conférence Ouest. Il a également exprimé son affection pour la ville de Portland et ses fans. Mais le fait que Lillard ait même exprimé le besoin de plus d’urgence marque un tournant important.

Au cours de la saison 2019-2020, Lillard a expliqué à USA TODAY Sports et à d’autres médias pourquoi il n’avait aucune envie de former une super équipe ailleurs. Mais après avoir perdu contre les Denver Nuggets au premier tour malgré le fait que Jamal Murray soigne une blessure au LCA, Lillard s’attend à ce que la franchise « soit plus urgente quant à notre prochaine étape et à la manière dont nous allons de l’avant ».

« Nous avons atteint ce point où ce n’est pas suffisant », a déclaré Lillard. « Voulons-nous vraiment tout gagner? Est-ce ce que nous visons, et nous devons faire des choses pour le montrer. Nous devons mettre l’action derrière ce désir de gagner à ce niveau. »

Lillard a confirmé qu’il prévoyait de rencontrer le directeur général Neil Olshey et la propriétaire Jody Allen à Las Vegas. Bien que Lillard ait souligné qu’ils étaient venus en ville pour soutenir sa participation avec Team USA pour les Jeux olympiques de Tokyo, il aura beaucoup à discuter avec Olshey et Allen de la direction de la franchise après avoir déjà eu des entretiens avec eux pendant l’intersaison.

Lillard a clairement indiqué qu’il le réitérerait probablement à Olshey et Allen. Olshey a soutenu cette intersaison que la sortie des séries éliminatoires du premier tour des Blazers et leur mauvais classement défensif (29e sur 30 équipes NBA) avaient moins à voir avec la construction de la liste et plus avec l’entraînement. Olshey et Terry Stotts se sont donc séparés avant d’engager finalement Chauncey Billups, entraîneur des Los Angeles Clippers et ancien joueur de la NBA.

« Nous avons eu tellement d’équipes dans la ligue qui n’apportent pas de changements radicaux à leur alignement. Mais elles changent d’entraîneur et l’équipe s’améliore peut-être parce que vous aviez juste besoin d’une nouvelle voix et de quelqu’un de nouveau à suivre », a déclaré Lillard. « Parfois, un entraîneur est aussi génial. »

Pourtant, attendez-vous à ce que Lillard dise à Olshey que son analyse est fausse.

« Je ne suis pas en désaccord avec le fait que Chauncey peut vraiment changer notre équipe et faire de nous une meilleure équipe et nous faire avancer dans cette direction. Mais je pense que si vous regardez notre équipe telle qu’elle se prépare la saison prochaine, je ne vois pas comment vous pouvez dire: ‘C’est une équipe de championnat, nous avons juste besoin d’un nouvel entraîneur’ « , triste Lillard. « Nous avons perdu au premier tour contre une équipe qui a été blessée. »

Alors, où cela laisse-t-il Lillard et Portland? Bien que les Blazers puissent ressentir l’urgence d’apaiser Lillard et de rectifier leurs deux sorties consécutives au premier tour, ils ont techniquement du temps. Lillard reste sous contrat tout au long de la saison 2024-25, ce qui signifie que les Blazers n’ont pas à opérer de peur que Lillard puisse partir en tant qu’agent libre la prochaine intersaison sans rien en retour.

Mais les Blazers devront peut-être devenir créatifs. Bien qu’ils devront décider quoi faire avec Carmelo Anthony, Enes Kanter et Zach Collins lorsqu’ils entreront sur le marché des agents libres, les Blazers ont une masse salariale d’environ 120 millions de dollars. Ainsi, tout mouvement important pourrait les obliger à s’occuper du gardien All-Star CJ McCollum.

« Je ne suis pas sûr de ce que je vais faire », a déclaré Lillard. « Ce que je peux dire, ce sont mes intentions et mon cœur a toujours été déterminé à porter un uniforme des Portland Trail Blazers pendant toute ma carrière. Mais avec le temps, vous voulez tout gagner. Je veux tout gagner dans un uniforme des Trail Blazers . Mais nous devons tous faire des progrès dans ce sens. »

