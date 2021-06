Damian Lillard n’a pas pu sauver les Blazers dans l’épopée des éliminatoires de la NBA contre les Nuggets

Damian Lillard a réalisé une autre performance de tous les temps en séries éliminatoires.

Ce n’était toujours pas suffisant pour les Trail Blazers de Portland.

Lillard a marqué un sommet en carrière en séries éliminatoires de 55 points mardi dans un affichage de tir d’un autre monde, mais les Denver Nuggets l’ont emporté 147-140 dans un thriller en double prolongation pour prendre une avance de 3-2 dans leur série de premier tour. Le favori MVP Nikola Jokic a récolté 38 points, 11 rebonds et neuf passes décisives pour les Nuggets, qui peuvent clôturer la série lors du match 6 jeudi à Portland.

Lillard était la star de la soirée malgré la défaite. Il a tiré 17 sur 24 sur le terrain au total, dont un record des séries éliminatoires de la NBA 12 à 3 points, en 52 minutes. Il a également ajouté 10 passes pour le premier match de 55 points et 10 passes décisives de l’histoire des séries éliminatoires.

« Ce n’est pas grave, nous avons perdu le match », a déclaré Lillard. « À ce stade, tout ce qui compte, c’est que nous ne pouvons pas perdre un autre match de la série. »

Denver menait par pas moins de 22 en première mi-temps, mais Lillard a aidé Portland à se rallier à moins de trois à la pause. Il a frappé un énorme coup après un énorme coup pour garder les Blazers dans le match jusqu’au bout. Son recul de 28 pieds à 3 points avec 3,7 secondes à jouer en temps réglementaire a égalé le pointage à 121 et l’a envoyé en prolongation. Lillard a ensuite marqué 17 points sur 6 tirs sur 8 en prolongation. Son 12e 3 a donné une avance de 140-138 aux Blazers avec 3:47 à jouer dans le deuxième OT. Cependant, Lillard a été exclu du reste du chemin alors que les Nuggets ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour lui forcer le ballon.

« C’était la meilleure performance en séries éliminatoires que j’aie jamais vue », a déclaré l’entraîneur de Portland Terry Stotts. « Il a tout donné. Il a fait beaucoup de coups.

« Nous sommes tous déçus. J’ai de l’empathie pour Dame. J’ai de l’empathie pour tous les membres de notre équipe. Mais ce n’est pas le moment d’avoir de l’empathie. nous-mêmes. »

Le reste des Blazers n’a marqué que deux points sur 1 tir sur 14 au cours des deux prolongations.

« C’est dommage que nous ayons gâché l’une des meilleures performances de tous les temps en ne le soutenant pas davantage », a déclaré CJ McCollum, qui a récolté 18 points sur 7 tirs sur 22.

Il s’agissait de la dernière performance épique de Lillard, qui a réussi certains des coups les plus mémorables de l’histoire des séries éliminatoires de la NBA, y compris deux buzzers vainqueurs de la série. Il a renvoyé les Houston Rockets chez eux lors du sixième match des séries éliminatoires de 2014. Il a ensuite fait sauter le Thunder d’Oklahoma City du sol après avoir renversé un pied de 35 pieds au visage de Paul George en 2019.

« C’était une défaite difficile, mec », a déclaré Lillard. « C’est à faire ou à mourir maintenant. Nous devons gagner les deux prochains matchs si nous voulons que notre saison se poursuive. C’est aussi simple que cela. »

Etat de la série : Les pépites mènent 3-2. Le match 6 aura lieu jeudi à Portland (20 h HE, TNT).

Filets 123, Celtics 109

Brooklyn s’est occupé des affaires et a terminé Boston lors du cinquième match pour mettre en place l’énorme série de deuxième tour contre Milwaukee que tout le monde a encerclée une fois les séries éliminatoires finalisées. Un match après avoir égalé un record de points en séries éliminatoires de la NBA par un trio avec 104, James Harden (34), Kyrie Irving (25) et Kevin Durant (24) étaient encore trop pour les Celtics et combinés pour 83 points. Harden a ajouté 10 rebonds et 10 passes décisives pour le premier triple-double à 30 points de l’histoire des éliminatoires des Nets. Le véritable test de Brooklyn commence maintenant alors que la pression des séries éliminatoires augmente. Les Bucks poseront un formidable défi, avec un Big 3 à eux à Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton et Jrue Holiday.

Etat de la série : Les filets gagnent 4-1.

Soleils 115, Lakers 85

Les Suns parvenus ont les champions en titre dans les cordes après une déroute du match 5 qui a révélé de graves vulnérabilités pour les Lakers. Anthony Davis a raté le match avec une aine tendue et son absence a fait dérailler les choses pour Los Angeles. LeBron James a récolté 24 points et sept passes décisives, mais il n’a pas dominé comme les Lakers avaient besoin de lui sans Davis. Devin Booker a marqué 30 points pour les Suns, dont 22 en première mi-temps alors que Phoenix a mis le match à l’écart tôt. Chris Paul a aggravé une blessure à l’épaule droite qui le gêne depuis le match 1, mais les Suns espèrent qu’il sera disponible lorsqu’ils chercheront à achever les Lakers lors du match 6.

Etat de la série : Les Suns mènent 3-2. Le match 6 aura lieu jeudi à Los Angeles (22h30 HE, TNT).

*****

OUI! Marv Albert prêt à revenir au MSG pour une diffusion NBA sur place

CALENDRIER DES éliminatoires NBA :Matchs du premier tour, résultats, horaires des matchs et informations télévisées

Voici où se situe le reste de la série du premier tour mercredi:

Sixers contre sorciers

Philadelphie, tête de série favorite, revient à la maison pour une autre chance de clore la série, mais la plus grande préoccupation pour l’avenir est la santé du centre des étoiles Joel Embiid, qui est incertain pour le match 5 avec un genou droit douloureux. Les Sixers ont toujours le contrôle et finiront probablement bientôt les Wizards, mais leurs espoirs de titre dépendent du fait qu’Embiid soit en bonne santé et dominant. S’il manque un temps significatif, la Conférence Est pourrait être grande ouverte. Tobias Harris et Ben Simmons devront assumer des rôles plus importants dans l’offensive.

Etat de la série : Les Sixers mènent 3-1. Le cinquième match aura lieu mercredi à Philadelphie (19 h HE, NBATV).

Knicks contre Hawks

Trae Young et les Hawks cherchent à faire brièvement le retour des Knicks en séries éliminatoires avec une chance de clore la série au Madison Square Garden. Le comportement des fans sera au premier plan car la série est de retour au MSG pour la première fois depuis qu’un fan a été banni de l’arène pour avoir craché sur Young pendant le match 2. Young n’a pas été affecté par le fan vitriol lors de sa première expérience en séries éliminatoires. Au lieu de cela, il est devenu l’une des premières stars des séries éliminatoires, avec une moyenne de 27,5 points et 10,0 passes décisives.

Etat de la série : Les Hawks mènent 3-1. Le match 5 aura lieu mercredi à New York (19h30 HE, TNT).

Jazz contre Grizzlies

Mike Conley ne sera jamais vraiment un vrai méchant à Memphis ; il y a trop d’histoire là-bas pour que ce soit jamais le cas. Mais il a fait un excellent travail en jouant le rôle pour mettre le Jazz sur le point d’éliminer son ancienne équipe des Grizzlies. Conley a renversé des tirs clés au quatrième quart pour aider à conclure les victoires d’Utah dans les matchs 3 et 4 à Memphis, faisant taire la foule de Grindhouse qui l’a encouragé pendant 12 saisons. Ja Morant et les Grizzlies ne se retourneront pas face à l’élimination, mais ils sont clairement dépassés dans une série qui pourrait servir de tremplin pour de plus grandes choses la saison prochaine.

Etat de la série : Le Jazz mène 3-1. Le match 5 aura lieu mercredi dans l’Utah. (21 h 30 HE, NBATV).

Clippers contre Mavericks

Après avoir perdu les deux premiers matchs de la série à Los Angeles, les Clippers ont repris leur élan et ont repris l’avantage sur le terrain avec une paire de victoires à Dallas. Kawhi Leonard a discrètement été l’un des meilleurs joueurs des séries éliminatoires jusqu’à présent, avec une moyenne de 33 points par match sur 64,4% de tirs au total et 50,1% sur une plage de 3 points. Luka Doncic a eu du mal lors de la défaite des Mavericks au match 4 après s’être étiré le cou lors du match 3, mais son état se serait amélioré avec le repos ces derniers jours. Les Mavericks ont besoin de Doncic aussi près que possible de 100% s’ils ont le moindre espoir de progresser.

Etat de la série : À égalité à 2-2. Le match 5 aura lieu mercredi à Los Angeles (22 h HE, TNT).

Suivez Matt Eppers sur Twitter @meppers_.