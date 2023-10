Damian Lillard a inscrit 39 points, huit rebonds et quatre passes décisives lors de son premier match avec les Milwaukee Bucks, une victoire 118-117 contre les 76ers de Philadelphie jeudi. Voici ce que vous devez savoir :

À quoi ressemblait Lillard lors de ses débuts avec les Bucks

Les problèmes qu’Antetokounmpo et Lillard peuvent créer pour les défenses adverses étaient clairs après seulement 24 minutes ce soir. Antetokounmpo a parlé d’être rouillé tout au long de la pré-saison et cela s’est montré dans la première moitié du match de jeudi, mais cela n’avait pas d’importance. Lillard a marqué 21 points en première mi-temps, dont 17 points au deuxième quart, ce qui a aidé les Bucks à prendre une avance de 9 points à la mi-temps.

Et puis, Lillard a montré exactement pourquoi il a été l’un des buteurs les plus meurtriers de la ligue au cours de la dernière décennie. Pour clôturer le match, les Bucks ont simplement mis le ballon entre les mains de Lillard et l’ont laissé se mettre au travail. Et Lillard a livré une prestation majeure, marquant 14 points dans les quatre dernières minutes du match. — Eric Nehm, écrivain des Milwaukee Bucks

Point culminant du jeu

Les trois premiers de Damian Lillard en tant que Buck mènent à un jeu à quatre points 🔥 🎥 @NBAonTNT pic.twitter.com/BVo6XojnzJ – L’Athletic NBA (@TheAthleticNBA) 27 octobre 2023

Lecture obligatoire

(Photo : Jeff Hanisch / USA aujourd’hui)