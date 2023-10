Damian Lillard a reconnu que cette ouverture de saison était un peu différente des autres alors qu’il s’adaptait au changement d’équipe pour la première fois.

Mais les résultats qu’il a obtenus étaient familiers à tous ceux qui ont observé le septuple gardien All-NBA au cours de ses 11 années à Portland.

Lillard a marqué 39 points et les Milwaukee Bucks se sont regroupés après avoir perdu une avance de 19 points pour battre les 76ers de Philadelphie 118-117 jeudi soir. Lillard a obtenu le total de points le plus élevé pour un joueur faisant ses débuts avec les Bucks, dépassant les 34 marqués par Terry Cummings en 1984.

“C’était définitivement différent”, a déclaré Lillard. “Je pense que j’ai été dans un environnement où je viens dans l’arène et je connais tous ceux qui y travaillent. Quand j’arrive sur le terrain, je regarde autour de moi et je reconnais même les fans qui sont là année après année. C’est juste un environnement super, super familier dans lequel j’avais été.

“Et quand je viens ici, j’ai l’impression d’être dans un match sur la route en ce moment. C’est comme si je regardais autour de moi comme si j’étais le nouveau, même si je suis dans cette ligue depuis longtemps. … Je Je suis venu ici pour participer à la victoire, et je pense que j’ai commencé à m’installer simplement grâce à la façon dont j’ai été accueilli et à ce que l’équipe me dit à huis clos. »

Giannis Antetokounmpo a ajouté 23 points et 13 rebonds tout en tirant 10 sur 22 depuis le sol pour devenir le leader en carrière de la franchise pour les paniers. Antetokounmpo compte 5 905 buts sur le terrain en carrière, tandis que Kareem Abdul-Jabbar a réalisé 5 902 paniers avec les Bucks de 1969 à 1975.

Tyrese Maxey en a marqué 31, Kelly Oubre Jr. en a marqué 27 et Joel Embiid 24 pour les 76ers.

Lillard avait demandé un échange pendant l’intersaison et atterri à Milwaukeequi a renoncé à deux fois All-Star Jrue Holiday, Grayson Allen et beaucoup de capital de repêchage pour le faire atterrir.

Lillard a continuellement progressé tout au long de la séquence et a marqué les 11 derniers points de Milwaukee.

“Il avait la main chaude”, a déclaré Antetokounmpo. “Vous devez simplement continuer à le nourrir. Ce qui fonctionne, vous devez continuer à ce qui fonctionne.”

Lillard a définitivement donné l’avantage aux Bucks 105-104 en inscrivant un panier à 3 points à 3:41 de la fin. Antetokounmpo a obtenu un rebond offensif sur son propre raté et a trouvé Lillard ouvert derrière l’arc.

Son panier a lancé une séquence de 11-0 qui a donné à Milwaukee une avance de neuf points à 2:45 de la fin. Les 76ers ont marqué sept points consécutifs pour réduire la marge à deux, mais Lillard a répondu en marquant un autre 3 points avec 1:13 à jouer.

Après que Tobias Harris ait marqué à 3 points pour en faire à nouveau un match à deux points, Lillard s’est dirigé vers le panier, a commis une faute et a réussi deux lancers francs décisifs à 11,5 secondes de la fin. Lillard a réalisé ses 17 tentatives de lancer franc.

“Nous avons juste eu le sentiment pendant le match qu’il n’allait pas nous laisser perdre”, a déclaré l’entraîneur des Bucks, Adrian Griffin.

Ce match a marqué les débuts de l’entraîneur-chef de Griffon, qui faisait face à son ancien patron. Griffin a passé les cinq dernières saisons comme entraîneur adjoint au sein d’une équipe des Raptors de Toronto dirigée par Nick Infirmièrequi entraîne désormais les 76ers.

Après avoir mené 57-38 à la fin du deuxième quart, les 76ers ont repris leur chemin et ont pris l’avantage en enchaînant une séquence de 14-0 au début du quatrième quart. Mais ils n’ont pas pu ralentir Lillard jusqu’au bout.

“J’aime la façon dont nous nous sommes adaptés à certaines choses et avons beaucoup mieux joué (après avoir pris du retard au début)”, a déclaré Nurse. “Nous avions toutes les chances de gagner ce match.”

Les 76ers jouaient sans James Harden, sept fois gardien All-NBA. Le MVP 2018espérant être échangé, est arrivé en retard au camp d’entraînement et a déclaré avant la saison que sa relation fracturée avec le président de l’équipe Daryl Morey ne pouvait pas être réparée.

Harden est arrivé mercredi au complexe des 76ers à Camden, dans le New Jersey, mais on lui a dit de ne pas accompagner l’équipe à Milwaukee. L’infirmière a dit mercredi que Harden est de retour dans la “phase de montée en puissance” après avoir été absent de l’équipe pendant 10 jours.

Reportage de l’Associated Press.