Jamal CollierESPNLecture de 4 minutes

Damian Lillard devient glacial lors de la défaite contre les Hawks Damian Lillard passe 2-12 sur le terrain alors que les Hawks mettent les Bucks en déroute.

MILWAUKEE — Malgré la fluidité avec laquelle Les débuts de Damian Lillard pour les Milwaukee Bucks ont eu lieu lors de la soirée d’ouverture, son tir brutal lors de la défaite 127-110 de l’équipe contre les Hawks d’Atlanta dimanche soir a souligné pourquoi le nouveau look des Bucks est toujours un travail en cours.

Lillard a terminé avec six points et est allé 2 sur 12 sur le terrain (2 sur 8 sur 3) avec six revirements. Après avoir marqué 39 points lors de ses débuts avec les Bucks, Lillard a terminé avec le plus grand différentiel de points négatifs (-33) entre le premier et le deuxième match d’un joueur avec une franchise dans l’histoire de la NBA, selon la recherche ESPN Stats & Information.

“Nous sommes encore en train d’apprendre”, a déclaré Lillard après le match de dimanche. “Quand j’ai un départ comme celui-ci ou un match comme celui-ci, comment puis-je le trouver sans garder le ballon ? Ou dans le passé, je cherchais parfois, mais je n’y suis pas obligé, donc c’est où puis-je trouver ces moments et ces opportunités pour me lancer afin de pouvoir être positif ?

“Cela fait partie du processus. Ce n’est que notre deuxième match. Nous n’avons pas joué beaucoup de matchs ensemble. Je pense qu’au fur et à mesure, nous comprendrons cela et nous améliorerons.”

Les Bucks n’ont jamais pris le rythme dimanche. Ils n’ont jamais mené contre les Hawks et ont été menés par 31 points alors qu’Atlanta a remporté sa première victoire de la saison.

Ce fut une rare soirée de tir pour Lillard, qui avait marqué à deux chiffres en 79 matchs consécutifs, la deuxième plus longue séquence de sa carrière (230 d’affilée de 2016 à 2019). Il a été tenu sans but à la mi-temps pour la première fois depuis 2020.

“Je sais à quel point il est bon”, a déclaré la star des Bucks Giannis Antetokounmpo, qui a terminé avec 26 points et 11 rebonds. “En fin de compte, nous avons besoin qu’il continue à tirer, nous avons besoin de lui pour continuer à être excellent. Évidemment, nous n’avons pas gagné le match, mais c’est notre gars maintenant.

“C’est le deuxième match. Il est très, très tôt. Nous sommes encore en train de nous découvrir. Nous cherchons à déterminer ce qui fonctionne. Nous découvrons ce pour quoi nous sommes bons, ce pour quoi nous ne sommes pas bons.”

Lillard a ajouté : “Vous ne voulez pas avoir ce genre de jeux, mais ils arrivent. Maintenant, nous devons juste en tirer des leçons, nous en avons un autre. [Monday]”.

Prochaine étape pour les Bucks : un match à domicile contre le Miami Heat, l’équipe qui a éliminé Milwaukee en cinq matchs au premier tour des séries éliminatoires de l’année dernière et l’équipe avec laquelle Lillard a fait savoir qu’il préférait être échangé lorsqu’il a fait sa demande d’échange initiale. de Portland cet été.

Même s’il a passé une partie de l’été à croire qu’il finirait à Miami, Lillard a déclaré qu’il n’avait aucun sentiment ou motivation supplémentaire avant le match de lundi.

“Je n’ai jamais joué dans leur équipe”, a déclaré Lillard. “J’ai mentionné que c’était la destination pour moi lorsque j’ai demandé à être échangé l’année dernière, mais j’ai été échangé ici. J’étais excité d’être ici. Je suis heureux d’être ici. Je m’intègre très bien ici. Pour moi, personnellement c’était fini, je n’y ai plus jamais pensé après ça.

“Je n’aborderai pas la question demain en disant ‘C’est l’équipe pour laquelle j’étais censé jouer’ ou rien de tout cela. Je connais Jimmy. [Butler]je connais Bam [Adebayo] — on se refroidit. Mais je joue pour les Bucks.”