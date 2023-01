Damian Lillard enregistre le match à 60 points le plus efficace de l’histoire de la NBA

Damian Lillard a marqué un sommet de la saison de 60 points, frappant neuf 3 points, et les Portland Trail Blazers ont battu les Utah Jazz 134-124 mercredi soir.

Lillard est à égalité au deuxième rang de la NBA cette saison. Donovan Mitchell en a marqué 71 lors d’un match en prolongation pour Cleveland contre Chicago le 3 janvier, et Luka Doncic a marqué 60 lors de la victoire de Dallas en prolongation contre New York le 27 décembre.

Jerami Grant a ajouté 19 points pour aider Portland à remporter son deuxième match consécutif.

Lauri Markkanen a mené le Jazz avec 24 points. Il a eu un lay-up suivi d’un tir de pointe avec 5:20 à faire qui a amené Utah à 115-108.

Grant et Anfernee Simons ont eu des dunks consécutifs pour mettre Portland en tête 121-110 et les Blazers ont mené confortablement le reste du chemin.

Lorsque Lillard est arrivé sur la ligne des lancers francs en fin de match, le public local s’est levé et a scandé “MVP ! “MVP !” Lillard a raté un tir sauté avec 29,1 secondes à faire qui aurait dépassé son record de 61 en carrière.

Lillard a quatre matchs en carrière de 60 points ou plus. Il a atteint 61 ans deux fois.

Après avoir lutté pendant une grande partie de janvier, les Blazers venaient de remporter une victoire 147-127 sur San Antonio lundi.

Lillard a récolté 26 points en première mi-temps, frappant six 3.

Lillard a terminé 21 sur 29 sur le terrain, 9 sur 15 sur 3 et 9 sur 10 à la ligne. Il a également récolté huit passes décisives, sept rebonds et trois interceptions.

