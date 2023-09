Damian Lillard aurait été échangé aux Bucks après 11 saisons avec les Portland Trail Blazers

Damian Lillard a finalement réalisé son souhait et quitte les Portland Trail Blazers. (Soobum Im/Getty Images) (Soobum je suis via Getty Images)

Damian Lillard a finalement réalisé son souhait. Surtout. Les Milwaukee Bucks sont aurait acquis le septuple gardien All-Star des Portland Trail Blazers dans le cadre d’un accord à trois équipes avec les Phoenix Suns.

Dans le cadre de l’accord, Jrue Holiday, Deandre Ayton et Toumani Camara rejoindront les Blazers, ainsi que le choix de premier tour non protégé des Bucks en 2029 et les droits d’échange non protégés en 2028 et 2030. Les Suns débarquent Jusuf Nurkić, Grayson Allen, Nassir Little et Keon Johnson.

Lillard a demandé un échange le deuxième jour de l’agence libre 2023 après des années de va-et-vient apparemment avec Portland pour essayer de construire un prétendant au championnat autour de lui. Il a signé une prolongation de contrat maximale de deux ans à l’été 2022. Lillard doit 216,2 millions de dollars au cours des quatre prochaines saisons, dont 63,2 millions de dollars pour la campagne 2026-27.

Lillard a récolté en moyenne 32,2 points par match la saison dernière, un sommet en carrière, au cours d’une saison en pleine résurgence après que des blessures l’ont gêné pendant des périodes au cours des deux dernières saisons, manquant 77 matchs au cours de cette séquence, soit le double des matchs qu’il a ratés au cours des 10 premières saisons de sa carrière. Les Trail Blazers ont raté les séries éliminatoires au cours des deux dernières saisons.

Lillard a mené la franchise à huit apparitions en séries éliminatoires, se qualifiant pour la finale de la Conférence Ouest lors de la saison 2018-19. Cependant, les Blazers ont surtout subi des éliminations au premier tour et n’ont jamais pu atteindre le sommet de la ligue malgré le fait qu’ils aient le meilleur joueur de l’histoire de la franchise.

Lillard quitte Portland en tant que meilleur buteur de tous les temps des Blazers (19 376 points), dépassant Clyde Drexler en 2022, et leader de la franchise pour les tirs à 3 points, les lancers francs effectués et la moyenne des scores.

Pourquoi Damian Lillard quitte les Portland Trail Blazers

Lillard fidélité à Portland était depuis longtemps devenu l’un des joueurs les plus talentueux de la NBA. fréquemment répété parler points. Mais les spéculations quant à savoir s’il chercherait un jour des pâturages plus verts ont atteint de nouveaux sommets après une fin décevante de la campagne 2020-21.

Les Blazers se sont inclinés face aux Nuggets en six matchs au premier tour – leur cinquième sortie au premier tour en huit apparitions en séries éliminatoires sous la direction de l’entraîneur-chef Terry Stotts – malgré le fait que Denver ait joué sans le garde vedette blessé Jamal Murray, malgré Lillard. marquer 55 points sur 24 tirs dans un cinquième match crucial que Portland a perdu en double prolongation et malgré une avance de 14 points en seconde période lors du sixième match. Après cette défaite décourageante, Lillard a livré haut et fort une déclaration officielle. commentaires sur la façon dont il voulait voir augmenté urgence du directeur général de l’époque, Neil Olshey, et du front office des Blazers dans une poursuite renouvelée de la lutte pour le championnat.

Ce qui a suivi a été décevant : Olshey a licencié Stotts, le remplaçant par l’entraîneur-chef pour la première fois Chauncey Billups ; a ramené le swingman Norman Powell pour un contrat de 90 millions de dollars sur cinq ans ; et signé Cody Zeller, Tony Snell et Ben McLemore comme ballast de rotation. (Les Blazers a viré Olshey quelques mois plus tard, citant des violations du code de conduite de l’équipe découvertes dans un enquête sur une mauvaise conduite au travail au sein de l’organisation.) Sans renforts significatifs, et avec Lillard en difficulté à cause d’une blessure abdominale qui nécessiterait éventuellement une intervention chirurgicale, le limitant à un record de carrière de 29 matchs, Portland a plongé à un record de 27-55, ouvrant la voie à ce que Lillard a appelé un « été critique »… au cours duquel il a signé une prolongation de 122 millions de dollars. à son précédent accord supermax pour rester sous contrat à Portland pendant deux années supplémentaires.

De nouveau en bonne santé, Lillard a connu une année de carrière la saison dernière, terminant troisième de la NBA avec 32,2 points par match et 10e en facilitant avec 7,3 passes décisives par nuit. Ce n’était cependant pas suffisant pour sortir les Blazers du marasme, puisque Portland a trébuché sur une marque de 33-49 et un autre choix de loterie – cette fois, troisième au classement général. L’obtention de la sélection n°3 a contraint le nouveau directeur général des Blazers, Joe Cronin, à un choix difficile. Est-ce qu’il balancerait cette puce commerciale attrayante et de jeunes joueurs potentiellement talentueux comme Anfernee Simons ou Shaedon Sharpe, à la recherche de vétérans établis qui pourraient aider à construire une liste plus compétitive autour de Lillard ? Ou était-il préférable de rester assis et de faire le choix, en continuant à développer le jeune noyau de Portland – tout en sachant que s’engager sur la voie de la reconstruction pourrait amener Lillard à enfin demander à s’en aller ?

Le projet allait et venait. Les Blazers ont conservé le choix, en sélectionnant la star de la G League Ignite, Scoot Henderson, un super-espoir de 19 ans qui se trouve justement jouer le poste de Lillard. Lillard et son agent, Aaron Goodwin, rencontré Cronin discuter de l’avenir; Lillard aurait a déclaré qu’il attendrait de voir ce que Cronin and Co. avait fait au début de l’agence libre avant de prendre une décision.

Dès l’ouverture de l’agence libre, Portland a donné 160 millions de dollars à Jerami Grant. Le lendemain matin, Lillard a demandé un échange avec la seule franchise qu’il ait jamais connue.

Les Blazers ont dit qu’ils je voulais accueillir cette demande. Mais le fait que Lillard ait désigné Miami comme le seul endroit où il voulait aller – et que ses représentants essayaient de déprimer le marché en effrayant les autres prétendants potentiellement intéressés, en leur disant qu’ils auraient une dame malheureuse s’ils traitaient pour lui – des sujets compliqués. (La NBA a ensuite envoyé aux 30 équipes une note soulignant que tout commentaire suggérant qu’un joueur « n’exécutera pas pleinement les services requis par son contrat de joueur en cas d’échange » sera soumis à la discipline de la ligue.)

Les colis les plus fréquemment théorisés que Miami devait envoyer dans le nord-ouest du Pacifique étaient présentés par l’ancien sixième homme de l’année, Tyler Herro. Mais l’ajout d’un autre garde combo qui cannibaliserait les touches et les opportunités de jeu pour Simons, Sharpe et Henderson ne semblait pas très attrayant pour les Blazers… c’est pourquoi Portland aurait préféré les constructions qui déplaceraient Herro dans une troisième équipe… ce qui, avec Herro sur le point de démarrer une prolongation de contrat de 120 millions de dollars sur quatre ans, présentée comme un affaire délicate.

Et donc : un modèle d’attente. Les Blazers, qui avaient espéré un retour pour Lillard de l’ordre de ce que les Timberwolves ont abandonné pour Rudy Gobert ou que les Suns ont déboursé pour Kevin Durant, n’ont pas suffisamment aimé l’offre de Miami pour conclure rapidement un accord. Le Heat, ne voyant aucune autre offre réelle sur le plateau, n’a ressenti aucune obligation d’enchérir contre lui-même et d’ajouter des édulcorants à son package. Et comme Lillard a signé cette prolongation pour le garder sous le contrôle de l’équipe au moins pendant la été 2026les Blazers représentaient une volonté de simplement s’accroupir et d’attendre quelque chose de mieux.

« Nous allons être patients », Cronin a déclaré aux journalistes à la Las Vegas Summer League en juillet. « Nous allons faire ce qu’il y a de mieux pour notre équipe. Nous allons voir comment cela atterrit. Et si cela prend des mois, cela prend des mois. »

Cela avait du sens. La pseudo-date limite la plus proche dans les débats était celle où les équipes de la NBA se réunissaient à nouveau pour la journée des médias lundi avant le début du camp d’entraînement. (Même la question de savoir dans quels camps Lillard serait disposé à signaler pour déclencher un petit drame.) Effectivement, Adrian Wojnarowski d’ESPN signalé à la mi-septembre les Blazers avaient « beaucoup plus discuté avec les équipes du [previous two weeks] qu’ils ne l’avaient probablement fait au moins un mois auparavant », avec pour objectif de conclure des accords multi-équipes qui pourraient rapporter un plus grand nombre de choix au repêchage et de jeunes joueurs qu’un échange direct avec Miami n’offrirait.

Lillard, pour sa part, a déclaré lors de plusieurs apparitions dans les médias que même si « dans un monde parfait » s’il adorerait rester à Portland, il ne peut s’empêcher de se voir, ainsi que l’organisation des Blazers, évoluer dans des directions différentes.