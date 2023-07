Damian Lillard aurait demandé un échange aux Trail Blazers

Après des semaines de spéculations sur son avenir, Damian Lillard a demandé un échange aux Portland Trail Blazers, selon un rapport de The Athletic samedi. Lillard, 32 ans, a été repêché par les Trail Blazers avec le choix n ° 6 au total lors du repêchage de la NBA 2012.

Les Miami Heat et Brooklyn Nets devraient poursuivre Lillard, selon le rapport.

C’est la première fois que Lillard demande un échange loin de Portland. Auparavant, Lillard s’était engagé à mener à bien les choses avec les Trail Blazers, mais il n’a apparemment aucun intérêt à faire partie de la reconstruction de l’équipe. Les Trail Blazers ont reçu le choix n ° 3 lors du repêchage de la NBA 2023 et l’ont utilisé pour recruter le garde Scoot Henderson.

Lillard vient sans doute de connaître la meilleure saison régulière de sa carrière NBA. Il a obtenu en moyenne un sommet en carrière de 32,2 points et 7,3 passes décisives par match tout en tirant 46,3/37,1/91,4 au cours d’une saison qui a vu les Trail Blazers terminer 13e de la Conférence Ouest.

Lillard est sept fois All-Star qui a remporté sept distinctions All-NBA et a déjà passé toute sa carrière NBA de 11 ans avec les Trail Blazers. Il est sous contrat jusqu’à la saison 2026-27.

