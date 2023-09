Damian Lillard a été échangé aux Bucks dans le cadre d’un accord à trois équipes avec les Suns

Les Milwaukee Bucks entendus Commentaires de Giannis Antetokounmpo et a répondu par un geste à succès.

Le garde All-NBA Damian Lillard se rend à Milwaukee pour faire équipe avec Antetokounmpo dans le cadre d’un échange à trois équipes qui verra Deandre Ayton et Jrue Holiday se diriger vers Portland et Jusuf Nurkic et d’autres se rendre à Phoenix. Le commerce a été interrompu par Adrian Wojnarowski d’ESPN et Shams Charania de The Athletic et depuis, cela a été confirmé par plusieurs sources.

Le commerce se décompose ainsi :

Milwaukee reçoit : Damien Lillard

Portland reçoit : Jrue Holiday, Deandre Ayton, Toumani Camara, choix de première ronde des Bucks 2029 et deux échanges de choix des Bucks

Phénix reçoit : Jusuf Nurkic, Nassir Little, Keyon Johnson, Grayson Allen

Il s’agit d’une décision phare des Bucks, faisant d’Antetokounmpo un colistier de renom avec lequel Chris Hanes de TNT rapporte que le Greek Freak voulait jouer.

Dans un salon de coiffure de Fresno appelé Phase II il y a quelques mois, on a demandé à Giannis Antetokounmpo quel joueur il aimerait jouer. Sa réponse a été Damian Lillard. – Chris Haynes (@ChrisBHaynes) 27 septembre 2023

C’est une victoire pour les Bucks, pas seulement à cause de Lillard for Holiday – ce compromis est beaucoup plus proche que certains fans ne le pensent – ​​mais parce que cela met la pression sur Antetokounmpo pour qu’il signe une prolongation maximale pour rester à Milwaukee l’été prochain. Il a dit qu’il voulait voir un engagement

de l’organisation, eh bien, le voici.

Lillard avait préconisé un scénario commercial où Miami ou la faillite, mais au cœur de sa demande de quitter la seule équipe qu’il ait jamais connue à Portland était d’aller quelque part avec une chance de rivaliser. Il a cela maintenant à côté d’un des trois meilleurs joueurs de la planète. Cela suffit probablement à garder Lillard et Antetokounmpo heureux pendant quelques années. Il convient de noter que l’un des meilleurs assistants de l’équipe de l’entraîneur recrue des Bucks, Adrian Griffin, est Terry Stotts, l’entraîneur de longue date des Trail Blazers.

Les occasionnels ne seront pas abordés, mais les fans des pionniers et la ville de Portland que j’aime vraiment le seront… et ils seront abordés avec honnêteté. Restez à l’écoute Hâte de découvrir mon prochain chapitre ! @Chevreuils 🎟️ – Damien Lillard (@Dame_Lillard) 27 septembre 2023

Cependant, perdre Holiday et le remplacer par Lillard sera un coup dur pour la solide défense des Bucks. Cela va mettre beaucoup plus de pression sur Brook Lopez (et sur l’équipe d’entraîneurs des Bucks) pour dissimuler cette perte.

Holiday avait récemment déclaré qu’il espérait signer une prolongation avec Milwaukee et y prendre sa retraite., ça doit être un coup dur pour lui. Même si Holiday serait un excellent mentor pour Scoot Henderson, attendez-vous à ce que les Trail Blazers le renvoient rapidement (et certainement avant la date limite des échanges de la NBA) à une autre équipe – et il y aura une longue file d’attente pour les services de Holiday, à commencer par les 76ers (qui seraient intéressés), Chaleur et Tondeuses. Du point de vue de Portland, Holiday sera plus facile à inverser dans un échange que Tyler Herro ne l’aurait été du Heat dans cet échange rumeur.

Les Suns ont leurs stars – Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal – ce dont ils avaient besoin, c’était de profondeur, et cet échange leur apporte un solide joueur de rotation en Allen, et deux gars essayant d’atteindre ce niveau en Little et Johnson, des joueurs qui obtiendront leur chance maintenant. Nurkic est incontestablement un déclassement par rapport à Deandre Ayton, mais lorsqu’il est en bonne santé, il est un grand défenseur dans la peinture qui peut jouer en couverture, et il a tiré 36,1% sur 3 la saison dernière. Nurkic est un mangeur de manches qui aidera en saison régulière.

Ayton avait été frustré par le nombre de touches qu’il avait obtenues et par sa place dans l’ordre hiérarchique de l’offensive des Suns dans le passé, des problèmes qui auraient été pires cette saison lorsqu’il était la quatrième option. Il sera intéressant de voir à quel point il s’intégrera à Portland avec une jeune équipe.