Damian Lewis sur ses doubles rôles, explorant la dépendance aux vampires et plus encore (exclusif)

Les Radley est un film de vampire pas comme les autres. Situé dans une ville balnéaire anglaise rurale, il retrouve une famille de vampires qui tentent d’arrêter de boire du sang. Cependant, les choses dégénèrent rapidement lorsque les enfants découvrent leur vraie nature (une situation aggravée lorsque leur oncle tordu se présente pour semer le chaos).

Patrie et Des milliards La star Damian Lewis assume le double rôle de cet oncle, Will, et du patriarche aux manières douces de la famille, Peter. Les frères jumeaux sont aux antipodes et nous apprenons vite qu’ils ont des approches très différentes de la vie de vampire.

Nous avons rencontré Lewis plus tôt cette semaine et lui avons demandé ce qui l’avait attiré vers Les Radleyun projet qui le réunit avec le cinéaste Euros Lyn (Docteur Who, Sherlock) après avoir déjà collaboré sur Cheval de rêve.

« Il s’agit d’une famille qui a déménagé en banlieue et s’est essentiellement inscrite au programme, essayant désespérément de se débarrasser de son alcoolisme ou de sa toxicomanie. C’est la métaphore. Dans ce cas, ils essaient de se débarrasser de l’habitude de sucer le sang avec cette touche douce et supplémentaire selon laquelle les enfants n’ont aucune idée de qui ils sont. Tout le monde se promène tout le temps en se sentant pâle et un peu malade parce qu’on leur refuse ce qui est essentiellement leur oxygène. Cette prémisse du film est très sombre et comique. . Je pense que c’est très drôle. »

« Le film est drôle. C’est une comédie noire ainsi qu’un film de vampires et d’autres choses. C’est aussi une histoire d’amour. C’est une histoire sur le fait d’être fidèle à soi-même et sur la différence entre l’amour et le désir et de découvrir quelles sont ces différences. joue avec la lumière et l’ombre en chacun de nous. Nous avons tous ces parties de nous qui veulent se déchaîner, devenir fous, tout déchirer, tout déchirer, mais il y a ensuite le moi plus sensé et responsable qui nous fait grandir. le matin et s’assure que nous arrivons à l’heure à nos entretiens ! »

« Les films de vampires vous offrent cela. Quelle que soit votre vision du genre vampire, et celui-ci, je pense que vous conviendrez, est la dépendance, c’est probablement le point le plus important dans cela et dans la façon dont vous gérez cela. Il offre toujours quelque chose, c’est pourquoi je l’ai aimé au début. . Cette prémisse est intrinsèquement drôle.