Damian Lewis rend un hommage émouvant à sa défunte épouse Helen McCrory: son « tonnerre ne serait pas volé »

Damian Lewis a rendu hommage à sa défunte épouse bien-aimée Helen McCrory.

L’actrice britannique, qui a joué dans l’émission télévisée « Peaky Blinders » et les films « Harry Potter », est décédée en avril 2021 à l’âge de 52 ans. À l’époque, l’acteur a confirmé qu’elle était décédée « paisiblement à la maison » après un bataille contre le cancer. »

Mardi soir, la star de « Billions » a assisté à l’événement « Un poète pour chaque jour de l’année » du National Theatre qui s’est tenu au Lyttelton Theatre de Londres, où il a lu un poème sur scène après avoir mentionné le « tonnerre » de McCrory.

« Cette soirée lui est dédiée, et c’est parfait parce qu’Helen adorait le Théâtre National », a-t-il déclaré au public de 900 personnes, cité par le Heures du Royaume-Uni. « Une personne dont le tonnerre ne serait absolument pas volé. Vous pourriez essayer, mais ça ne marcherait pas. »

L’événement, qui était dédié à McCrory, sera disponible en streaming sur la page YouTube du National Theatre le 3 mars pour la Journée mondiale du livre.

McCrory et Lewis se sont rencontrés sur la production de « Five Gold Rings » au théâtre Almeida de Londres en 2003. Ils se sont mariés en 2007. Le couple partage sa fille Manon, 15 ans, et son fils Gulliver, 14 ans.

Au moment du décès de McCrory, Lewis a rendu hommage à la star dans un article émouvant pour le UK Times.

« Beaucoup de gens ont parlé de sa carrière et beaucoup d’autres le feront, c’est donc là que je vais m’arrêter car il me semble que deux choses se produisent ce week-end : une effusion de chagrin et de choc, et une célébration d’Helen McCrory l’actrice des fans partout, et d’Helen la personne », a déclaré Lewis. « Et c’est de lui que je veux parler. »

« Helen était une personne encore plus brillante qu’elle n’était actrice », a-t-il poursuivi. « C’était une personne sociable, bien sûr. « Je suis beaucoup plus intéressée par qui je suis que par où je suis », disait-elle, et voulait naturellement partager. Mais elle vivait aussi selon le principe de la gentillesse et de la générosité. Que vous mettez ces choses dans le monde pour le rendre meilleur, pour que les gens se sentent mieux. »

Lewis a noté que même pendant ses derniers jours, McCrory était déterminée à « répandre le bonheur ».

« Même en mourant au cours de ses derniers jours, en parlant à nos merveilleux soignants, elle a répété à plusieurs reprises » merci beaucoup « dans son état à moitié délirant », se souvient-il. « Je n’ai jamais connu quelqu’un capable de profiter autant de la vie. Sa capacité à être dans le présent et à profiter du moment était une source d’inspiration. Elle n’était pas non plus intéressée par le nombrilisme. , pas dedans. C’est pourquoi elle a pu diriger sa lumière si brillamment sur les autres.

Lewis a décrit à quel point McCrory était « totalement héroïque » alors qu’elle luttait contre sa maladie.

« … [She was] Drôle, bien sûr – généreux, courageux, sans se plaindre, nous rappelant constamment à quel point nous avons eu de la chance, à quel point nous sommes bénis », a-t-il écrit. « Sa générosité s’est étendue à nous encourager tous les trois à vivre. Vivez pleinement, saisissez les opportunités, vivez des aventures. »

« Elle me manque déjà », a-t-il dit. « Elle a brillé plus brillamment au cours des derniers mois que vous ne l’imaginez même l’étoile la plus brillante pourrait briller. Dans la vie aussi, nous avons dû nous lever pour la rencontrer. Mais son acte de bravoure et de générosité le plus grand et le plus exquis a été de » normaliser ‘ sa mort. Elle n’a montré aucune peur, aucune amertume, aucun apitoiement sur elle-même, nous a seulement armé du courage de continuer et a insisté pour que personne ne soit triste parce qu’elle est heureuse. »

« Je suis stupéfait par elle », a ajouté Lewis. « Elle a été un météore dans notre vie. »