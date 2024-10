Damian Lewis partage un rare aperçu de la vie avec sa « famille bruyante » et de la seule erreur qu’il a commise trois ans après la mort tragique de sa femme Helen McCrory

Damian Lewis a révélé la seule erreur qu’il pense avoir commise avec ses enfants en révélant à quoi ressemble vraiment la vie avec sa « famille bruyante ».

L’acteur de 53 ans a parlé de sa vie de famille très privée à Nick Grimshaw et Angela Harnett dans un épisode de leur Plat podcast.

La star de Homeland partage deux enfants, Manon, 18 ans, et Gulliver, 16 ans, avec sa défunte épouse, l’actrice Helen McCrory.

Et Damian a révélé à quoi ressemble la dynamique du trio à la maison.

Il a déclaré aux animateurs du podcast que même s’ils s’entendaient tous très bien, il n’était plus autorisé à cuisiner pour sa fille.

Il a également révélé la seule erreur qu’il a commise et qui l’a amené à s’attaquer à une pieuvre entière dans la cuisine.

La star de Wolf Hall a déclaré : « Oui, je cuisine. J’aime ça. Ma fille ne me laisse plus cuisiner pour elle.

« Elle est végétarienne et elle est devenue très pointilleuse sur sa façon de cuisiner. Je lui ai acheté une friteuse à air.

Et bien que son aînée, Manon, soit végétarienne, le comédien a expliqué qu’il n’était pas tellement fan de la cuisine végétarienne.

Il a révélé : « Ma cuisine végétarienne est médiocre. Si Manon me laisse lui préparer quelque chose, c’est probablement, c’est probablement un demi-gros poivron rempli de quelque chose.

Nous pourrions faire un chili végétarien pour y aller. C’est donc assez basique.

Damian a également expliqué une erreur qu’il a commise lorsque ses enfants étaient petits.

Il a déclaré : « Nous avons commis l’erreur très tôt avec nos enfants, ou pas l’erreur, parce que c’est vraiment sympa, de ne pas toujours leur donner des fèves au lard quand ils avaient faim.

Damian a révélé une erreur qu’il avait commise quand ses enfants étaient petits : les rendre accros au poulpe du restaurant italien Carluccio’s.

L’acteur a plaisanté en disant que l’amour de ses enfants pour ce plat était devenu si extrême qu’il l’a amené à essayer de cuisiner lui-même le poulpe, qu’il a qualifié de « terrible ».

La star de Homeland a récemment expliqué comment la musique avait aidé son processus de deuil et l’acteur est actuellement en tournée avec son album (photo de mars 2023)

« Ouais, alors ils essaient toujours de manger de la nourriture pour adultes. Mais ensuite, mes deux très jeunes enfants privilégiés du nord de Londres ont développé un goût pour celui de Carluccio. Et seulement celui de Carluccio.

« Donc, nous ne pouvions pas dépasser les Carluccio avec, vous savez, un enfant de cinq ans arrogant qui disait: « Po po. Papa, allons manger du poulpe. »

Alors j’ai décidé, putain, que j’allais cuisiner une pieuvre moi-même. Et c’était terrible.

«J’ai juste en quelque sorte déshydraté ça, et c’était une pieuvre entière. J’ai dit : « donne-moi la pieuvre entière. Je veux la couper. Je veux la mettre dans les anneaux. Je veux tout faire moi-même ».

«Je l’ai fait bouillir avec du sel et des échalotes, et un peu de vin blanc ou de vinaigre de vin blanc, et je l’ai en quelque sorte fait bouillir, moitié cuit à la vapeur…»

« C’est ce que c’était. C’était une pieuvre qui se noyait. Il y avait beaucoup de jambes. .

La star a également déclaré au DJ et au chef étoilé Michelin que la dynamique familiale était bruyante et bruyante, avec beaucoup de gens qui se parlent.

« Ouais, il y aurait juste beaucoup de gens qui n’écouteraient personne d’autre, ouais. Nous avons toujours été vraiment encouragés à faire valoir notre point de vue.

Damian sort maintenant avec la musicienne Alison Mosshart et les deux ont été photographiés ensemble lors de plusieurs événements (photo en juillet 2022)

« Donc, nous avons simplement une famille de personnes qui font toujours valoir leur point de vue, sans personne pour écouter ce qui se passe parce que tout le monde est occupé à faire valoir son point de vue ! » a déclaré l’acteur de Band of Brother.

Il a ensuite plaisanté: « Mais je veux dire, beaucoup de nos amis sont de bons auditeurs et nous les amenons pour des dîners. Ne parlez pas trop. » Venez, venez et écoutez.

L’actrice de Peaky Blinders, Helen, est décédée d’un cancer du sein en avril 2021, à l’âge de 52 ans seulement, et avait gardé son diagnostic secret tout en continuant à travailler.

À l’époque, Damian a admis qu’il se sentait « physiquement épuisé » après la mort d’Helen.

L’acteur a parlé franchement de la façon dont il s’est senti « épuisé » pendant des mois après le décès de sa femme Helen en avril 2021 après avoir reçu un diagnostic de cancer.

Il a expliqué qu’après s’être concentré sur « vivre la meilleure vie possible » du vivant d’Helen, il s’est senti « anéanti » après la mort tragique de sa femme.

Il a dit Le Gardien: ‘Pendant quatre ou cinq mois, on est physiquement épuisé. Helen est restée malade pendant quatre ans et demi.

« On dit que le premier jour du diagnostic d’une maladie qui pourrait être terminale est le premier jour de votre deuil. »

L’acteur est actuellement en tournée avec l’album et a réfléchi au processus d’écriture lors d’une apparition dans This Morning.

Interrogé sur le processus d’écriture par l’animatrice Cat Deeley, il a expliqué : « Si j’avais écrit une chanson, elle aurait été enregistrée sur un disque. J’ai écrit 10 chansons et c’était déjà assez dur.

« J’ai regardé certaines de mes anciennes chansons et elles étaient tellement horribles ! »

Damian a poursuivi : « Mais je me sentais à l’aise avec Mission Creep. Il y a des chansons personnelles là-dedans, les gens connaîtront ma défunte épouse Helen.

Il a expliqué : « Ils sont vraiment gentils à ce sujet et ils sont eux-mêmes des musiciens très talentueux.

« Je pense que ça peut être un peu ennuyeux que ton père fasse de la musique alors que c’est ce que tu veux faire, mais ils sont plus talentueux que moi donc je leur ai dit de continuer.

« Il n’y a aucune chance qu’ils le fassent un jour [perform] avec moi.’

Dish de Waitrose est disponible sur tous les fournisseurs de podcast.