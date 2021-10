Damian Lewis exhorte les fans à parrainer une maman qui court le marathon de Londres pour financer la recherche sur la maladie génétique rare de sa fille

L’ACTEUR Damian Lewis a exhorté les fans à parrainer une maman qui court son DOUZIÈME marathon en un an pour aider sa fille malade.

Maman Sharmila Collins court le marathon de Londres pour financer la recherche sur la maladie génétique rare de sa fille de 19 ans qui provoque des plaies et des cloques sur sa peau.

Damian Lewis a exhorté ses fans à soutenir la mère et la bonne cause Crédit : Getty Images – Getty

Sharmila Collins court son douzième marathon pour sa fille, qui souffre d’EB Crédit : justgiving.com/fundraising/sharmilasregentsparkmarathon

Sharmila, la fondatrice de l’association caritative Cure EB, cherche désespérément un remède à la maladie génétique de la peau dévastatrice et douloureuse de sa fille Sohana, appelée épidermolyse bulleuse.

Et bien qu’elle ait dit qu’elle « déteste courir », la mère est déterminée à continuer parce qu’elle « déteste davantage EB ».

Soutenant la cause, la star de Billions Damian a déclaré : « Je suis extrêmement fier d’être un mécène de Cure EB. La douleur que Sohana doit vivre au quotidien est inimaginable.

« Son état va empirer et nous avons maintenant une course contre la montre pour trouver et financer un traitement efficace.

« Sharmila est incroyablement motivée et se concentre sans relâche sur l’amélioration non seulement de la vie de sa fille, mais aussi de celle des autres enfants atteints de cette terrible maladie.

« Elle a levé des millions de livres pour la recherche sur l’EB, parfois à elle seule.

« C’est déjà assez difficile de courir un marathon, mais 12 par an, c’est extraordinaire, surtout quand Sharmila travaille si dur chaque jour pour trouver un remède contre l’EB. Je suis en admiration devant elle.

« S’il vous plaît, parrainez Sharmila et aidez à changer la vie de ces enfants et de ces jeunes. »

Sohana Collins, 19 ans, est née avec la maladie rare qui provoque une peau dangereusement fragile.

Sa mère dévouée Sharmila a passé une grande partie de sa vie depuis lors à se battre pour trouver un remède.

Sharmila, 52 ans, d’Islington, au nord de Londres, déclare : « Sohana n’a jamais connu un jour sans douleur, mais elle nous étonne par sa vision ensoleillée et positive de la vie.

«Pendant la pandémie, les événements de collecte de fonds normaux comme les dîners ou les promenades parrainées ont été impossibles. Je devais penser de manière créative à ce que je pouvais faire.

« J’ai couru le marathon virtuel de Londres en octobre 2020 et je me sentais bien par la suite, alors j’ai continué à faire des marathons par moi-même. J’ai couru 26,4 miles autour de Regents Park, à Londres, une fois par mois depuis.

«Je déteste courir mais je déteste encore plus EB. J’ai l’intention de continuer à courir tous les mois jusqu’à ce que j’aie levé 1 million de livres.

AIDEZ-VOUS À TROUVER UN MÉDICAMENT

La mère de quatre enfants Sharmila a créé Cure EB en 2011 – et l’association caritative a collecté des millions pour financer la recherche.

Damian Lewis, qui incarne le patron du fonds spéculatif Bobby Axlerod dans Billions, a été un mécène enthousiaste de Cure EB en participant à la journée caritative annuelle de BGC Partners en septembre pour collecter des fonds.

L’EB affecte 500 000 personnes dans le monde et est causée par une mutation génétique qui rend la peau d’un patient extrêmement fragile.

Tout frottement sur la peau provoque des plaies ouvertes et des cloques et peut entraîner un cancer de la peau.

Une prise en charge quotidienne, y compris l’éclatement douloureux des ampoules et le bandage, est nécessaire.

Cure EB aide les scientifiques à faire des progrès dans la recherche vitale et l’association caritative a financé la première moitié d’un essai clinique sur les greffes de peau à gène corrigé qui ont le potentiel de guérir définitivement les dommages.

Vous pouvez soutenir la collecte de fonds de Sharmila ici.