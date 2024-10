Damian Hurley attire l’attention alors qu’il présente une exposition à la mode aux côtés de son parrain David Furnish aux Attitude Awards

Damian Hurley a réalisé un show très fashion aux côtés de son parrain David Furnish lors des Attitude Awards à Londres mercredi soir.

Le mannequin, 22 ans, qui est le fils d’Elizabeth Hurley, avait l’air élégant sans effort alors qu’il montrait sa poitrine dans une chemise noire soyeuse et plongeante.

Il a associé la chemise à un pantalon noir doté de panneaux latéraux en maille alors qu’il organisait une tempête avant de se rendre à l’événement.

Complétant son look avec une paire de chaussures noires élégantes et un collier en forme de croix en argent, il a laissé ses mèches brunes emblématiques couler sur ses épaules.

Pendant ce temps, le producteur et acteur David, 61 ans, qui est le mari d’Elton John, avait l’air élégant dans un costume bleu surdimensionné.

Les Virgin Atlantic Attitude Awards 2024, organisés par Jaguar, célèbrent les plus brillants et les meilleurs de la communauté LGBTQ+ et de ses alliés.

Damian et David se sont rendus sur le tapis rouge après avoir posé dehors, où ils ont semblé partager une blague devant les caméras.

Plus tard dans la soirée, le mannequin Damian a trouvé le temps de prendre des photos avec la chanteuse Lulu, qui avait l’air radieuse alors qu’elle époustouflait dans un costume blanc original doté de détails et de bordures en maille sur les épaules.

La chanteuse à succès Shout, 75 ans, a montré son teint jeune tout en complétant son look avec une paire de gros talons noirs alors qu’elle rayonnait lors de l’événement.

Damian et Lulu ont posé ensemble pour une série de clichés ludiques où le mannequin a serré le chanteur dans ses bras par derrière.

Damian et Lulu ont posé ensemble pour une série de clichés ludiques où le mannequin a serré le chanteur dans ses bras par derrière

Ces derniers mois ont été chargés pour Damian, qui était stupéfait dans un haut noir vieilli alors que lui et sa cousine Amelia Hurley assistaient à la soirée britannique Vogue et Rabanne pour la Fashion Week de Londres en septembre.

Le cinéaste Damian a associé sa chemise originale à manches longues à un pantalon droit en similicuir noir et des bottes noires pointues.

Plus tard dans le même mois, Liz et Damian se sont assurés que tous les regards étaient rivés sur eux en organisant une exposition très à la mode lors du déjeuner Future Dreams Ladies organisé par Estee Lauder Companies à l’hôtel Savoy.

Amelia, la fille de la sœur aînée d’Elizabeth, Katie, a dévoilé un soupçon de décolleté dans une robe noire jusqu’aux genoux.

Elle a associé la robe à des sandales à talons bas, un délicat collier en argent et un petit sac à main vert olive.

Liz, 59 ans, avait l’air sensationnelle alors qu’elle posait une tempête dans une robe midi rose vif à épaules dénudées Rebecca Vallance.

Ornée d’un décolleté spectaculaire de fleurs roses à volants, l’actrice avait l’air radieuse alors qu’elle rayonnait aux côtés de son fils.

Elle a complété son look avec des chaussures à lanières roses et un petit sac à main rose scintillant orné d’un nœud rose.

Alors que sa mère optait pour la couleur, Damian a gardé les choses sophistiquées dans un ensemble entièrement noir.

Le mannequin portait un costume noir à motifs et des chaussures noires brillantes alors qu’il laissait ses mèches emblématiques tomber sur ses épaules.