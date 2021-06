Damian de Allende : le centre sud-africain espère se remettre de ses brûlures pour affronter les Lions britanniques et irlandais | Nouvelles du rugby à XV

Damian de Allende est l’un des quatre joueurs de Munster blessés

Le centre sud-africain Damian de Allende s’attend à se remettre dans « quelques semaines » des brûlures qui ont provoqué l’alarme avant la prochaine série des Lions britanniques et irlandais.

De Allende, aux côtés de son coéquipier des Springboks RG Snyman, a été blessé au cours du week-end lors d’un incident décrit par Munster comme un « accident de foyer » impliquant également Mike Haley et CJ Stander.

De Allende et Synman ont été plus gravement touchés, avec des brûlures aux jambes, aux mains et au visage les excluant de l’entraînement pendant au moins le reste de la semaine et nécessitant des visites supplémentaires pour consulter un spécialiste.

Les deux joueurs devraient cependant être disponibles pour la série contre les Lions qui débutera le 24 juillet, avec De Allende expliquant comment l’accident s’est produit.

« Nous étions juste assis autour du feu et l’un des garçons a jeté un peu d’essence sur le feu, puis il lui a pris la main », a déclaré De Allende. SuperSport.

« Il a juste essayé de le poser par terre, puis tout s’est enflammé et a explosé.

« Ils pensaient que c’était bien pire quand nous sommes allés à l’hôpital samedi soir, mais quand nous avons vu le spécialiste dimanche, il a dit que ce n’était pas aussi grave qu’on le leur avait dit.

« Nous devrions être bien dans quelques semaines. »

Snyman était déjà un doute pour la série Lions alors qu’il se remet d’une blessure au genou à long terme, mais a été inclus dans l’équipe sud-africaine de 46 joueurs.

L’Afrique du Sud affrontera la Géorgie les 2 et 9 juillet avant son triple face aux Lions les 24, 31 juillet et 7 août.