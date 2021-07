Damian de Allende : le centre sud-africain admet qu’il a eu de la chance après l’explosion d’un foyer | Nouvelles du rugby à XV

Damian de Allende remportera sa 48e sélection pour l’Afrique du Sud lors du premier Lions Test de samedi

Le centre sud-africain Damian de Allende admet qu’il a de la chance de rejouer au rugby après l’explosion d’un foyer.

De Allende, aux côtés de son coéquipier des Springboks RG Snyman, a été blessé le mois dernier lors d’un incident décrit par Munster comme un « accident de foyer » impliquant également Mike Haley et CJ Stander.

Le joueur de 29 ans a suffisamment récupéré pour se frayer un chemin dans l’équipe des Springboks pour le test d’ouverture contre les Lions britanniques et irlandais au Cap samedi, mais accepte que le résultat aurait pu être bien pire.

« Je pense que RG a eu le pire », a déclaré De Allende.

« Il a traversé beaucoup de choses en ce moment, j’ai eu de la chance et je suis juste content que ce n’était pas pire. Je peux aussi dire que je suis juste content d’avoir pu rejouer au rugby.

0:26 L’entraîneur-chef de l’Afrique du Sud, Jacques Nienaber, déclare que le capitaine Siya Kolisi apporte un calme à l’équipe et que son retour pour le premier Lions Test est un coup de pouce majeur L’entraîneur-chef de l’Afrique du Sud, Jacques Nienaber, déclare que le capitaine Siya Kolisi apporte un calme à l’équipe et que son retour pour le premier Lions Test est un coup de pouce majeur

« Après que cela se soit produit, j’ai été un peu sous le choc et j’étais à l’hôpital sous morphine et c’était difficile.

« Quand elle s’est dissipée, la douleur a commencé à se manifester et cela m’a vraiment frappé à quel point c’était grave et à quel point cela aurait pu être pire et à quel point j’avais eu de la chance.

« Je suis très reconnaissant d’avoir réussi de bonnes minutes de match la semaine dernière. C’était difficile de jouer deux matchs en une semaine, je ne l’ai pas fait depuis assez longtemps mais c’était bien. »

De Allende a joué pour l’Afrique du Sud A lors du match d’échauffement contre les Lions la semaine dernière et est l’un des 21 membres de l’équipe vainqueur de la Coupe du monde de rugby en 2019 nommé lors de la soirée de 23 hommes de Jacques Nienaber pour affronter les touristes.

Il dit que la familiarité peut aider à contrer leur préparation perturbée, avec 14 joueurs ayant été testés positifs pour Covid-19 lors du camp d’entraînement de pré-série.

4:22 L’attaquant des Lions Maro Itoje a déclaré que l’équipe attend avec impatience la présence physique de l’Afrique du Sud avant le premier test au Cap samedi, en direct sur Sky Sports L’attaquant des Lions Maro Itoje a déclaré que l’équipe attend avec impatience la présence physique de l’Afrique du Sud avant le premier test au Cap samedi, en direct sur Sky Sports

L’Afrique du Sud n’a disputé qu’un seul match test contre la Géorgie depuis la finale de la Coupe du monde, mais De Allende pense que l’expérience partagée précédente leur sera très utile.

« De toute évidence, nous n’avons pas joué ensemble depuis la Coupe du monde, mais nous savons que nos relations sur le terrain et en dehors du terrain sont toujours très bonnes », a-t-il déclaré.

« Et pas seulement les gars qui jouent ce week-end ou les gars qui commencent sur le banc, mais les gars qui manquent aussi.

« C’est formidable qu’il y ait encore un peu de cohérence dans l’équipe et je pense que cela fait une énorme différence. Cela nous permet presque d’être nous-mêmes et de nous intégrer à nouveau naturellement. »