Damian Browne a ramé de New York à Galway, en Irlande, en 112 jours

LONDRES – Après 112 jours d’existence quasi solitaire parmi des vagues féroces avec seulement une baleine de passage pour compagnie, l’aventurier irlandais Damian Browne est revenu cette semaine sur terre, devenant la première personne à traverser l’Atlantique sans assistance de New York à Galway, selon son équipe.

L’exploit est d’autant plus remarquable que Browne ne sait pas nager – et il ne prévoit pas d’apprendre de sitôt.

Après des séances d’entraînement sur la rivière Hudson à New York au cours desquelles il a esquivé les ferries et dépassé la Statue de la Liberté, Browne, 42 ans, a quitté Chelsea Piers à Manhattan en juin, parcourant près de 3 000 miles jusqu’à son domicile à Galway, dans l’ouest de l’Irlande, à travers l’océan Atlantique.

“Vous devez vraiment savoir ce que vous faites, mentalement, pendant que vous êtes là-bas”, a-t-il déclaré au Washington Post à son retour sur terre et à l’accueil d’un héros.

“Ça fait du bien d’être de retour”, a-t-il déclaré. “C’est agréable d’être en vie.”

Il était parti avec son partenaire d’aviron, Fergus Farrell, qui, dans son propre exploit personnel, a réappris à marcher après avoir subi une blessure catastrophique. Les deux hommes visaient à pulvériser le record du monde de la ligne sans support la plus rapide à travers l’Atlantique, réalisé avec succès seulement une douzaine de fois, selon son équipe. Mais le jour 13, Farrell est tombé malade et a dû être évacué médicalement, laissant Browne seul face à une tâche ardue.

L’expédition est alors passée d’une tentative de record du monde à un test exténuant d’endurance personnelle, poussant Browne à ses limites, a-t-il déclaré.

« Physiquement, c’est incroyablement ardu. C’est juste une tâche acharnée, la charge de travail quotidienne était absolument énorme », a-t-il déclaré. “Il y a eu des moments de solitude et des moments d’euphorie – c’est une montagne russe émotionnelle.”

Un touriste américain a détruit d’anciennes sculptures romaines au Vatican, selon les autorités

Il avait une bonne formation en tant qu’ancien joueur de rugby européen professionnel, mais depuis sa retraite, il s’est concentré sur les expéditions extrêmes et dit qu’il le fait pour l’agilité mentale autant que pour le défi physique.

“Toute ma vision des aventures extrêmes et de la gestion de l’état de stress qu’elles suscitent est de rester aussi neutre que possible”, explique-t-il. “Il s’agit de contrôler votre esprit et une véritable conscience de soi.”

Un exploit délicat face à des vagues géantes, des températures glaciales et des heures d’aviron intense et solitaire.

Alors qu’il était dans son bateau à rames sur mesure de 6,2 mètres, affectueusement nommé “Cushlamachree” (“chérie” en irlandais), Browne vivait avec 10 000 calories par jour de rations réhydratées, avait une petite unité de dessalement à bord lui permettant de boire de l’eau propre et dormait quelques heures. chaque nuit, dans une minuscule cabine de deux mètres qu’il appelait son «sanctuaire», où il rangeait également son GPS et son équipement radio.

Mais l’objectif principal était la mer – ramer longtemps et dur pendant plus de 11 heures difficiles par jour.

Le réseau britannique met en garde contre les coupures de courant hivernales si la crise énergétique en Europe s’aggrave

Un moment particulièrement inquiétant est survenu le jour 24, a-t-il dit, lorsque la lune était couverte de nuages, le plongeant dans une obscurité totale et le laissant à peine capable de distinguer le bout de sa rame. Une tempête majeure a frappé à environ 800 milles au large des côtes de New York et a chaviré son bateau à trois reprises.

“C’était effrayant”, se souvient-il, ajoutant que la tempête a fait rage pendant environ 19 heures. “Ces heures ont été les plus longues de ma vie”, a-t-il déclaré, attendant avec effroi et anticipation la prochaine fois qu’il serait jeté à la mer.

“Vous ne pouvez pas gagner contre l’Atlantique … mais vous pouvez y survivre”, a-t-il déclaré, qualifiant la mer d'”adversaire écrasant”.

Encore une fois, il a trouvé du réconfort dans la force mentale.

“Je trouve que se concentrer sur la tâche à accomplir a aidé”, a-t-il déclaré au Post. “Vous ne pouvez pas être stressé ou anxieux… soyez simplement présent.”

Retrouvé avec son partenaire et son bébé de 13 mois en Irlande, Browne a déclaré au Post qu’il avait hâte de passer du temps avec sa famille et de profiter du luxe d’un lit, de toilettes et d’une bonne nourriture.

Mais sa finition ne s’est pas déroulée exactement comme prévu.

Alors qu’il se préparait à entrer dans les quais de Galway, il a été emporté sur des rochers et a dû être secouru par le personnel d’urgence, qui l’a finalement aidé à ramper sur la terre ferme mardi – après 2 686 heures de mer et plus de 3 450 milles marins à la rame.

Son voyage épique, qui a pris 3 ans et demi à planifier, recueille également des fonds pour une variété d’organismes de bienfaisance, soutenant la santé, les sans-abri et les chiens de sauvetage. Jusqu’à présent, la prise s’élève à environ 70 000 $. Il aide également les autres à développer leur autodiscipline et à se surpasser dans leur propre vie et leurs propres défis.

“Nous voulons donner à d’autres personnes la possibilité d’affronter les océans”, a-t-il déclaré.

Dans les années 1850, les Irlandais ont fait face à la même hostilité que les immigrants d’aujourd’hui

Il a couru des ultramarathons dans le désert du Sahara, a ramé de Saint-Sébastien, en Espagne, à Antigua dans les Caraïbes et a escaladé le mont Kilimandjaro en Tanzanie. Plus récemment, il a tenté d’escalader le mont Everest avant d’attraper le coronavirus, ce qui signifie qu’il a raté l’atteinte du sommet. L’année prochaine, il prévoit de diriger une ascension de montagne au Kirghizistan.

Que pense sa famille de son côté aventureux ? Ils « le prennent dans leur foulée », a-t-il dit en riant. Sa mère, qui a peur de la mer, était moins contente de ce défi particulier, a-t-il ajouté. “Elle était très heureuse les deux fois quand j’ai finalement mis le pied à terre.”

Pour l’instant, Browne est soulagé d’être sur la terre ferme et attend avec impatience les temps d’arrêt et la récupération, sans avoir l’intention de recommencer “de si tôt”.