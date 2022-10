Damian Bendall admet avoir tué des filles de 11 ans, son frère de 13 ans et sa mère mais nie le viol d’un enfant

Un HOMME a admis aujourd’hui avoir tué sa partenaire, ses deux enfants et un copain lors d’une soirée pyjama, mais a nié le meurtre et le viol.

Damian Bendall, 32 ans, aurait abattu Lacey, 11 ans, son frère John, 13 ans, et sa copine Connie Gent, 11 ans, dans une maison de Killamarsh, Derbys.

Damian Bendall sera jugé le mois prochain

Connie Gent a été tuée lors de la soirée pyjama Crédit : PA

La maman photographiée avec ses deux enfants Crédit : Facebook

Il est également accusé d’avoir violé Lacey et du meurtre de sa partenaire Terri Harris, 35 ans, qui est la mère du jeune et de John.

Bendall a comparu aujourd’hui à Derby Crown Court où il a plaidé coupable d’homicide involontaire.

Mais il a nié quatre chefs de meurtre et un chef de viol sur une fille de moins de 13 ans.

Il sera jugé pour ces infractions, qui auraient eu lieu entre le 17 et le 20 septembre de l’année dernière, le 24 novembre.

Des agents ont été précipités au domicile en septembre après avoir reçu un appel pour la sécurité d’un homme.

Ils ont découvert les quatre victimes tragiques mortes sur les lieux.

Bendall a été transporté à l’hôpital pour être soigné pour des “blessures mineures auto-infligées” avant d’être placé en garde à vue.

La police a confirmé qu’une enquête pour meurtre avait été lancée et a déclaré qu’elle ne recherchait personne d’autre en relation avec l’incident “isolé”.

Ils ont également déclaré n’avoir eu aucun contact préalable avec les personnes impliquées.

Les hommages ont afflué pour Terri, Lacey, John et Connie, qui étaient à la maison pour une soirée pyjama.

Le père de Lacey et John, Jason Bennett, a pleuré en déposant des fleurs pour ses enfants près de la maison où ils ont été retrouvés morts.

Il a adressé un hommage floral à sa “reine TikTok” Lacey, disant qu’il était “perdu sans toi”.

Une note disait : « Prends soin de ton grand frère et ne l’énerve pas.

Jason a également laissé une note manuscrite à la maison pour John, lisant: “Mon beau fils, garde ton bon cœur brillant pendant que les anges s’occupent de toi pour moi.”

‘BEAUX BÉBÉS’

Plus tôt, il a publié un hommage dévastateur sur Facebook aux côtés d’images touchantes de Lacey et John.

Jason a déclaré: “Absolument brisé mon cœur en un million de morceaux.

“Je n’ai pas assez protégé mes beaux bébés des monstres et maintenant ils m’ont été soudainement enlevés.

“J’écris ceci alors que je suis perdu et brisé à 4 heures de route pour rentrer chez moi, après avoir reçu la nouvelle déchirante que mon beau garçon John et ma belle fille Lacey m’ont été enlevés. Leur mère Terri a également perdu la vie et Laceys meilleur ami a également été retiré du monde.

“La vie ne sera plus jamais la même. Je vous aime tous les deux plus que tout. Veuillez prendre soin l’un de l’autre.

“Parti trop tôt avec tant de raisons de vivre. J’aimerais pouvoir te tenir dans mes bras, t’embrasser et te dire à quel point je t’aime. Merci d’avoir créé mon monde. Tout mon amour papa. Xxx”.

Le père de Connie, Charlie Gent, a rendu hommage à sa fille en demandant: “My Baby Girl whhhhyyy”.

Il a également exhorté les parents à passer autant de temps avec leurs enfants “que possible” et a déclaré que son “monde” avait été “emporté”.

Charlie a ajouté: “Ma petite fille est partie, je ne peux même pas mettre de mots ou même comment je ressens ou réagis rite maintenant ne devrait même pas écrire ceci.

“Maintenant, vivez avec le fait que j’étais impuissant et protégez-la comme vous l’avez toujours promis, elle est partie.

“Volez en toute sécurité bébé fille, je t’aime de tout mon cœur et je t’aimerai toujours. Tu vas me manquer comme un fou”.

Papa Jason a rendu hommage à John et Lacey

Lacey avait une soirée pyjama à l’époque dans le Derbyshire Crédit : Facebook

Frère John était parmi les victimes Crédit : Facebook